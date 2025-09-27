ETV Bharat / state

रामपुर पुलिस एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर; गोरखपुर में NEET छात्र की हत्या में रहा शामिल

रामपुर पुलिस एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 27, 2025 at 7:14 AM IST | Updated : September 27, 2025 at 7:43 AM IST 4 Min Read

रामपुर/कानपुर: गोरखपुर में NEET छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के मामले में फरार बदमाश को यूपी एसटीएफ और रामपुर पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया. रामपुर में हुए एनकाउंटर के दौरान मारे गए जुबेर उर्फ कालिया पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था. वह कई मामलों में फरार चल रहा था. मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, कानपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है. डीआईजी मुरादाबाद मुनिराज ने बताया कि रामपुर जिले के थाना गंज पुलिस और सीओ सिटी, चाकू चौराहे पर चेकिंग अभियान चला रहे थे. इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति बहुत तेजी से आ रहे थे. पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें जुबेर उर्फ कालिया को गोली लगी. उसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है. उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया. तुरंत ही पुलिस ने जुबेर उर्फ कालिया को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद उसकी पहचान कराई, तो पता चला कि यह वांटेड अपराधी जुबेर उर्फ कालिया है. जुबेर पर 16-17 मुकदमे दर्ज थे: डीआईजी मुनिराज ने बताया कि मृत बदमाश जुबेर गोरखपुर में NEET छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के मामले में वांटेड था. इस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था. जुबेर उर्फ कालिया रामपुर जिले का ही मूल निवासी है. इसका अपराधीक इतिहास काफी लंबा है. इस पर अलग-अलग थानों में करीब 16-17 मुकदमे दर्ज हैं. इस पर कई गोकशी के मुकदमे हैं और 307 का मुकदमा भी दर्ज है. गोरखपुर में छात्र की हत्या के बाद इस पर मर्डर का केस भी दर्ज किया गया था. इस मुठभेड़ में एक सब-इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल घायल हुए हैं.

मुठभेड़ में घायल पुलिसकर्मी. (Photo Credit: ETV Bharat) बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचाई सीओ सिटी की जान: रामपुर में हुई मुठभेड़ के दौरान सीओ सिटी जितेंद्र कुमार बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे. उनकी जैकेट पर कुछ गोलियां लगी हैं. बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से ही सीओ सिटी की जान बच गई. वहीं एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है. दोनों पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है. कानपुर मुठभेड़ में दो लुटेरे गिरफ्तार: डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि बाबू पुरवा थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर बगही निवासी दिनेश कुमार वर्मा 23 सितंबर 2025 को अपनी पत्नी अर्चना और 7 महीने की बेटी को लेकर उन्नाव से घर लौट रहे थे. तभी पीएसी मोड़ से टाटमिल की तरफ जाने वाली रोड पर काकोरी के जंगल के पास पहुंचते ही पीछे से आए बाइक सवार दो लुटेरों ने पत्नी के कान में झपट्टा मारकर झाले लूट लिए थे. इस दौरान आरोपितों ने मंगलसूत्र भी लूटने का प्रयास किया, लेकिन तेजी से पकड़ने पर वह मंगलसूत्र को नहीं लूट सके और तमंचा लहराते हुए फरार हो गए. इस पर पीड़िता ने चकेरी चकेरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने 72 घंटे में दोनों शातिर लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है. आरोपियों की पहचान गुल्लू उर्फ आफताब जिस पर आधा दर्जन मुकदमे दर्ज है. दूसरा मोहम्मद दानिश जिस पर एक मुकदमा दर्ज है. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. पकड़े गए आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस और कैश बरामद किया गया है. यह भी पढ़ें: आजमगढ़ में पिता ने बेटी और उसके ब्वायफ्रेंड को मारी गोली; रेस्टोरेंट में कहासुनी के बाद हुई वारदात, इलाज के दौरान लड़की की मौत

