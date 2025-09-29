ETV Bharat / state

रामपुर नैकिन रेलवे स्टेशन से जल्द दौड़ेंगी ट्रेनें, सफल रही 100 के रफ्तार की इंजन टेस्टिंग

रामपुर नैकिन स्टेशन से जल्द चलनी शुरू होंगी नियमित यात्री ट्रेनें. सोमवार को 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से इंजन चला किया गया टेस्टिंग.

RAMPUR NAIKIN RAILWAY STATION
100 किमी प्रति घंटा की इंजन टेस्टिंग (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 2:45 PM IST

2 Min Read
रामपुर/सीधी: सीधी अब रेलवे कनेक्टिविटी के नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है. लंबे इंतजार के बाद रामपुर नैकिन रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और सोमवार को रेलवे ने यहां 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इंजन चलाकर इसकी सफल टेस्टिंग की. यह टेस्ट रन पूरी तरह से सफल रहा, जिससे अब साफ हो गया है कि जल्द ही यहां से नियमित यात्री ट्रेनें दौड़ना शुरू हो जाएंगी.

100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से इंजन चलाकर की गई सफल टेस्टिंग

रेलवे विभाग के अभियंता सिद्धार्थ पटेल ने बताया "रामपुर नैकिन तक का कार्य लगभग पूरा हो चुका है. पहले भी इंजन की धीमी रफ्तार से टेस्टिंग हो चुकी थी. लेकिन इस बार अंतिम टेस्ट में 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से इंजन चलाया गया. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ट्रैक पूरी तरह सुरक्षित है और किसी भी तकनीकी गड़बड़ी को पहले ही दूर किया जा सके."

रामपुर नैकिन स्टेशन से जल्द दौड़ेंगी ट्रेनें (ETV Bharat)

इस मौके पर सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने क्षेत्रवासियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह पल रामपुर नैकिन ही नहीं, पूरे जिले के लिए ऐतिहासिक है. दशकों से लोग इस सुविधा का इंतजार कर रहे थे और अब वह घड़ी आ चुकी है जब सीधी का यह इलाका सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ने वाला है. रेलवे ने जिस तरह से कार्य को गति दी, उसके लिए ग्रामीण जनता आभार व्यक्त कर रही है.

Rampur Naikin railway station
रामपुर नैकिन रेलवे स्टेशन तैयार (ETV Bharat)

लोगों ने कहा- हमें इस पल का पिछले 10 साल से था इंतजार

ग्राम पंचायत रामपुर नैकिन के निवासी अशोक तिवारी ने बताया "हमें इस पल का इंतजार पूरे 10 साल से है. जब से इस रेलवे लाइन की घोषणा हुई थी, तब से हम सब ट्रेन का इंतजार कर रहे थे. कई बार देरी हुई, लेकिन अब लग रहा है कि सपना सच होने वाला है."

