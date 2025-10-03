रामपुर में हत्या का मामला; आठ साल बाद 23 दोषियों को उम्रकैद की सजा, सरकारी जमीन को लेकर हुआ था मर्डर
हत्या 22 जुलाई 2017 को हुई थी. अदालत ने 23 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
रामपुर: रामपुर जिले में 8 साल पुराने प्रधान पति की हत्या के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया. रामपुर में जिला एवं सत्र न्यायालय ने 23 दोषियों को उम्रकैद और प्रत्येक पर 85,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 2017 में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में प्रधान पति हत्या कर दी गयी थी. यह वारदात मिलक कोतवाली क्षेत्र के गंगापुर शर्की गांव में हुई थी.
प्रधान पति और उनके भाइयों पर हथियारों से हमला: यह हत्या 22 जुलाई 2017 को की गयी थी. प्रधान पति अपने भाइयों के साथ सरकारी जमीन देखने के लिए जंगल में कार और ट्रैक्टर से गए थे. वहां पहले से घात लगाए घोसीपुरा निवासी मोहम्मद अली, छुटकन बाबू, भूरा और अन्य आरोपियों ने प्रधान पति और उनके भाइयों पर हथियारों से हमला कर दिया.
सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा: इस हमले में प्रधान पति और उनका एक भाई घायल हो गया. उनको इलाज के लिए बरेली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान प्रधान पति की मौत हो गई थी. आरोपी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे थे. इसका विरोध करने प्रधान पति अपने भाइयों के साथ गये थे.
आठ साल अदालत ने सुनाया फैसला: प्रधानपति के भाई ने 25 नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करायी थी. पुलिस ने जांच के बाद 23 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इकी सुनवाई जिला जज की कोर्ट में चल रही थी. शुक्रवार को कोर्ट ने सभी 23 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक पर 85 हजार का जुर्माना देने की सजा सुनाई. इस मामले में 8 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है.
इनको मिली आजीवन कारावास की सजा:
1.शौकत पुत्र कल्लू
2.अशरफ पुत्र शौकत
3.बाबू पुत्र पीरु
4.अफसर पुत्र इतवारी
5.जफर पुत्र इतवारी
6.भूरा पुत्र कल्लू
7.छुटकन पुत्र कल्लू
8.चांद बाबू पुत्र बड्डे
9.शहादत पुत्र बड्डे
10.फुरसत पुत्र बदलू
11. तस्वीर पुत्र कबीर हुसैन
12. नूर हुसैन पुत्र शाबिर
13. बाबू पुत्र कल्लू
14. नन्हे पुत्र बुद्धू
15. शराफत पुत्र कल्लू
16. फारुख बुत्र बदलु
17. लियाकत पुत्र वली मौहम्मद
18. मौ0 अली उर्फ लल्ला पुत्र नन्हे प्रधान
19. जहीर आलम पुत्र पीर बक्श
20. मेसर अली पुत्र नन्हे
21. साकिर पुत्र शेर मौहम्मद
22. उमर अली पुत्र बीधे
23. शौकत पुत्र मलखे निवासी गण ग्राम घोसीपुरा थाना मिलक जनपद रामपुर.
