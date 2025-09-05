जान जोखिम में डाल चट्टान के नीचे से गुजर रहे हजारों लोग, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, तस्वीर देख सहम जाएंगे
शिमला जिले के रामपुर में NH-5 पर अचानक से पहाड़ी दरकने से हजारों लोग फंस गए. जान जोखिम में डाल लोगों ने मार्ग किया पार.
रामपुर बुशहर: शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के अंतर्गत मगलाड के पास शुक्रवार (5 सितंबर) सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर एक बड़ा हादसा टल गया. भारी बारिश के चलते पहाड़ से अचानक एक विशाल चट्टान सड़क पर आ गिरी, जिससे मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया. घटना के समय सड़क पर कई वाहन मौजूद थे, जिनमें सैकड़ों पर्यटक और स्थानीय यात्री शामिल थे. गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सड़क बंद होने से यातायात घंटों तक ठप हो गया.
जान जोखिम में चट्टान के नीचे से गुजरने लगे लोग
NH-5 पर भारी लैंडस्लाइड के चलते मार्ग बाधित होने से हजारों लोग फंस गए. ऐसे में अपनी जान की परवाह किए बिना हजारों की संख्या मौजूद लोग जो विशाल चट्टान के नीचे से गुजरते नजर आए. स्थानीय लोग एवं पर्यटक यहां पर काफी लंबे समय से फंसे हुए थे. सभी जल्द से जल्द इस स्थान से निकलने की कोशिश कर रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब चट्टान गिरी उस समय कुछ वाहन भी उसी स्थान से गुजर रहे थे. हालांकि, ड्राइवरों की सतर्कता और लोगों की त्वरित प्रतिक्रिया के चलते बड़ा हादसा टल गया.
भूस्खलन के बाद दोनों ओर लग गई वाहनों की लंबी कतारें
लैंडस्लाइड के बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे किन्नौर से रामपुर की ओर लौट रहे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. पर्यटक भी मार्ग बाधित होने के कारण घंटों फंसे रहे. वहीं, सूचना मिलते ही प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और जेसीबी मशीनों की मदद से चट्टान को हटाने का प्रयास शुरू कर दिया गया. पुलिस द्वारा मौके पर तैनाती कर वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर खड़ा कराया जा रहा है. प्रशासन ने मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है.
कड़ी मशक्कत के बाद NH-5 बहाल
वहीं, एसडीओ राष्ट्रीय राजमार्ग-5 केसी शर्मा ने बताया कि, "इस मार्ग को बहाल कर दिया गया है. मार्ग सुबह से बाधित था. अभी तक हजारों की संख्या में पर्यटक एवं यात्री यहां से चट्टान के नीचे से गुजर चुके हैं. ज्यूरी के पास एक बार फिर से राष्ट्रीय राजमार्ग-5 बाधित हो गया है. बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है, इसलिए यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है."
भारी संख्या में मार्ग पर फंसे थे पर्यटक
वहीं, प्रत्यक्षदर्शी दिनेश ने बताया कि, इस मार्ग पर भूस्खलन के चलते केरल, बेंगलुरु और दिल्ली समेत कई जगहों के पर्यटक भारी संख्या में यहां पर फंस गए थे, जिन्हें चट्टान के नीचे से निकाला गया. इसके साथ ही प्रत्यक्षदर्शी एवं मशीन ऑपरेटर बलदेव ने बताया कि 15- 15 मिनट के बाद लोगों को चट्टान के नीचे से निकाला जा रहा था.
