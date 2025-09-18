ETV Bharat / state

जौहर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में अब्दुल्ला आज़म बोले-परेशानियों के बादल जल्द हटेंगे

पांचवें समारोह में भाग लेने पहुंचे थे, आजम खान को लेकर कहीं दिली बातें.

rampur jauhar university convocation ceremony azam khan abdullah azam
जौहर यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह. (rampur jauhar university.)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 10:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपुरः रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का पांचवां दीक्षांत समारोह बुधवार को आयोजित किया गया. इस मौके पर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान, पत्नी समेत कई लोगों ने समारोह में शिरकत की. इस मौके पर कई छात्रों को उपाधियां दी गईं. इस मौके पर अब्दुल्ला आज़म खान ने कहा कि परेशानियों के बादल जल्द हटेंगे.

कार्यक्रम में किसने लिया भागः कार्यक्रम में जौहर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ताज़ीन फातिमा, वाइस चांसलर अब्दुल्ला आजम खान के साथ ही शामिल हुईं. इस मौके पर प्रोफेसर डॉ जहीरूद्दीन वाइस चांसलर भी शामिल हुए. इस मौके पर कई छात्र-छात्राओं को डिग्रियां दी गईं.

अब्दुल्ला आजम खान ने पिता को किया यादः इस मौके पर अपने संबोधन में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने कहा कि आज सुबह बारिश का मौसम था. ऐसा लग रह था यह प्रोग्राम नहीं हो पाएगा लेकिन शुक्र है जैसे ही बारिश के बादल हटे हैं वैसे ही परेशानियों के बादल भी बहुत जल्द हट जाएंगे. ऐसे ही अच्छे वक्त का सूरज भी निकलेगा.

rampur jauhar university convocation ceremony azam khan abdullah azam
जौहर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाग लेने पहुंचे छात्र व परिजन. (rampur jauhar university.)

उन्होंने कहा कि आज आप सब लोगों की मेहनत की वजह से यह प्रोग्राम कामयाब हुआ है. मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं. उन्होंने कहा कि आजम खान दो साल से जेल में हैं. मैं 2 साल में यह तो नहीं बता सकता कि किस दिन मैंने उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी लेकिन हां, आज की शाम के लिए मैं यह जरूर कह सकता हूं जब उन्हें इस दीक्षांत समारोह की जानकारी होगी तो उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर आएगी.

ये भी पढ़ें: यूपी में पुलिस में बड़ा फेरबदल; IPS के बाद 13 डीएसपी और 44 ASP का ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट

ये भी पढ़ेंः आगरा की ऐतिहासिक राम बरात; जानिए 140 साल में कैसे-कैसे बदला स्वरूप, मिथिला महल की क्या है खासियत

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMPUR JAUHAR UNIVERSITYरामपुर जौहर यूनिवर्सिटीAZAM KHANABDULLAH AZAMJAUHAR UNIVERSITY CONVOCATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जापान की यह तकनीक किसानों को कर देगी मालामाल; बिना मिट्टी के टमाटर-चेरी की पैदावार, जानिए कैसे

शहीदों का पिण्डदान करने वाले गोरखपुर के सुपरहीरो, 15 साल से पूर्वज मान कर रहें तर्पण का कार्य

G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

हड्डियों को 'तोड़ रहा' जिम वर्कआउट; हर माह 60-70 युवाओं को मिल रहा स्लिप डिस्क-लकवे का दर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.