वाहनों का बीजी सीरीज घोटाला; रामपुर एआरटीओ सहित 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज
रामपुर एआरटीओ की ओर से सरकारी वाहनों के लिए आरक्षित 'बीजी' सीरीज के नंबर निजी वाहनों को जारी किए जाने का मामला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2025 at 9:54 AM IST
रामपुर : सरकारी वाहनों के लिए आरक्षित बीजी सीरीज के नंबर निजी वाहनों को आवंटित किए जाने के मामले में रामपुर के आरटीओ राजेश कुमार श्रीवास्तव सहित तीन लोगों के खिलाफ कोतवाली सिविल लाइंस में एफआईआर दर्ज की गई है. मुरादाबाद के एआरटीओ मुरादाबाद राजेश सिंह की तहरीर पर एआरटी पंजीयन रामपुर राजेश कुमार श्रीवास्तव, डीबी राजेश्वर नाथ द्विवेदी और एक अज्ञात सहित तीन लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.
बता दें, रामपुर का एआरटीओ कार्यालय हमेशा सुर्खियों में रहा है. ताजा मामला एआरटीओ पंजीयन राजेश कुमार श्रीवास्तव से जुड़ा हुआ है. सरकारी बीजी सीरीज के नंबर उन्होंने निजी वाहनों को जारी कर दिए. जिसकी शिकायत परिवहन आयुक्त से की गई थी. परिवहन आयुक्त ने जांच कराई तो बड़ा गड़बड़झाला पकड़ गया. इसके बाद रविवार रात कोतवाली सिविल लाइंस में एफआईआर दर्ज कराई गई है.
बता दें, नियम के अनुसार G सीरीज के नंबर सिर्फ सरकारी वाहनों के लिए आरक्षित हैं. इसके तहत एजी, बीजी, सीजी आदि सीरीज के नंबर आम वाहन स्वामियों को नहीं दिए जाते हैं. इसके पीछे मंशा यह भी थी कि सरकारी वाहनों की पहचान आसान हो. रामपुर में अप्रैल में बीएफ सीरीज समाप्त होने के बाद निजी वाहनों के लिए बीएच सीरीज खोली जानी चाहिए थी, लेकिन विभाग ने निजी वाहनों के लिए भी सरकारी वाहनों वाली 'बीजी' सीरीज खोल दी.
एआरटीओ मुरादाबाद राजेश सिंह ने बताया कि उन्होंने परिवहन आयुक्त के आदेश पर रामपुर एआरटीओ राजेश कुमार श्रीवास्तव, रामेश्वर नाथ द्विवेदी और एक अज्ञात सहित तीन लोगों के खिलाफ कोतवाली सिविल लाइन में एफआईआर दर्ज कराई है.
यह भी पढ़ें : रामपुर एआरटीओ ने "बीजी" सीरीज के नंबर निजी वाहनों को दिए, निलंबन की कार्रवाई शुरू
यह भी पढ़ें : RTO से सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जारी नहीं हो रहे इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, जानिए क्या है फॉरमैट