रामपुर में भालू ने ग्रामीणों पर बोला हमला, गंभीर हालत में IGMC रेफर, दहशत में लोग

रामपुर थाना पुलिस के अनुसार, यह घटना डंसा पंचायत के कराली और थाना गांव के बीच घटी है. जहां, सरंजन नेगी नामक व्यक्ति अपनी भेड़-बकरियों को पास के जंगल में चरा रहा था. इसी दौरान पास ही एक महिला खेतों में घास काट रही थी. अचानक झाड़ियों से निकले काले भालू ने दोनों पर हमला कर दिया. भालू ने पहले सरंजन नेगी को निशाना बनाया और फिर महिला पर हमला किया. इस दौरान दोनों ने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया और जोर-जोर से चीखने-चिल्लाने लगे. शोर सुनते ही आसपास के ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े. ग्रामीणों को देख भालू वहां से भाग गया.

रामपुर बुशहर: शिमला जिले के रामपुर में भालू के आतंक से लोग दहशत में हैं. रामपुर की डंसा पंचायत में रविवार (14 सितंबर) को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब झाड़ियों में छिपे एक भालू ने अचानक ग्रामीणों (महिला और पुरुष) पर हमला कर दिया. इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें फौरन महात्मा गांधी सेवा चिकित्सा परिसर, खनेरी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया.

भालू ने महिला और पुरुष पर किया हमला

स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए दोनों घायलों को फौरन खनेरी अस्पताल पहुंचाया. खनेरी अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, दोनों घायलों को गहरी चोटें आई हैं और उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है. इसी वजह से उन्हें आईजीएमसी शिमला के लिए रेफर किया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही रामपुर पुलिस थाना की टीम भी मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया है. साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को भी सूचना दी गई है.

दोनों की हालत गंभीर, IGMC रेफर

भालू के इस हमले से इलाके में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि इलाके में जल्द से जल्द पिंजरे लगाए जाएं और भालू को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए, ताकि इस तरह की घटना फिर से न हो. स्थानीय लोगों का कहना है कि, पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में जंगली जानवरों की आवाजाही बढ़ गई है, जिससे किसानों और पशुपालकों में भय का माहौल है. ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और प्रभावित परिवारों को उचित राहत प्रदान की जाए.

स्थानीय लोगों से सावधानी बरतने की अपील

डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर रामपुर गुरु हर्ष सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि, "खनेरी में भालू ने दो लोगों पर हमला किया है. अभी दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है. दोनों को अंतरिम राहत के तहत धनराशि जारी की जा रही है. जन सुरक्षा विभाग ही सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस स्थिति से निजात पाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. जागरूकता और सतर्कता ही ऐसे समय में सबसे बड़ा बचाव है. क्षेत्र के लोग सावधानी बरतें और सतर्क रहें."

