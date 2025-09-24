ETV Bharat / state

कर्ज के साथ खर्च को बोझ, फिटनेस टेस्ट विवाद से परेशान वाहन मालिक, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

रामनगर: कुमाऊं क्षेत्र के रामनगर में व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस टेस्टिंग को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. रामनगर में पंजीकृत वाहनों के मालिक इन दिनों परेशान हैं. उन्हें फिटनेस टेस्ट कराने के लिए उन्हें हल्द्वानी तक जाना पड़ रहा है. यह प्रक्रिया न केवल वाहन स्वामियों का समय और धन बर्बाद कर रही है बल्कि परिवहन कानून की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है.



वाहन मालिकों का कहना है कि जिन गाड़ियों का परमिट हल्द्वानी तक का नहीं है. उन्हें भी जबरन वहां भेजा जा रहा है. यानी सरकार खुद ही कानून तोड़ने पर आमादा है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस फिटनेस टेस्टिंग का अधिकार एक निजी कंपनी को क्यों सौंपा गया? वाहनों स्वामियों के आरोप है हल्द्वानी में फिटनेस जांच का काम प्रणाम ऑटो फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड के पास है. चौंकाने वाली बात यह है कि इस कंपनी को चलाने वाला कोई परिवहन विशेषज्ञ नहीं, बल्कि एक बिल्डर है. इससे साफ हो रहा है कि यह व्यवस्था वाहन मालिकों के हित में कम और निजी कंपनी के आर्थिक लाभ के लिए ज्यादा है.

गाड़ी मालिकों का कहना है कि फिटनेस टेस्टिंग के नाम पर उनसे रोज़ाना अतिरिक्त खर्च कराया जा रहा है. यात्रा में लगने वाला ईंधन, समय और अन्य खर्च सीधे उनकी जेब पर बोझ डाल रहा है. यही नहीं, यह पूरा सिस्टम सरकार और निजी कंपनी की "सेटिंग" का खेल नजर आता है.

अब यह मुद्दा अदालत तक पहुंच गया है. भवानीगंज निवासी नमित अग्रवाल की पत्नी सावित्री अग्रवाल ने इस व्यवस्था के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि सरकार ने नियमों के विपरीत जाकर एक निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने का काम किया है, जबकि इसका सीधा नुकसान जनता को हो रहा है.