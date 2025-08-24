ETV Bharat / state

रामनगर के प्रसिद्ध रामा मंदिर की संपत्तियों की होगी जांच, एसडीएम ने किया निरीक्षण - RAMA TEMPLE PROPERTY INVESTIGATION

कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने हाल ही में एसडीएम रामनगर और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को मामले की गहन जांच के आदेश दिए थे.

ETV Bharat Uttarakhand Team

August 24, 2025

रामनगर: शहर के ऐतिहासिक श्री रामा मंदिर से जुड़ी संपत्तियों को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. मंदिर समिति के चुनाव कई वर्षों से न होने और संपत्तियों के दुरुपयोग के आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है. यही कारण है कि यह मामला वर्तमान में उच्च न्यायालय और निचली अदालतों में विचाराधीन है.

जानकारी के अनुसार श्री रामा मंदिर श्री बद्रीनाथ मंदिर ट्रस्ट के अधीन आता है. मंदिर से जुड़ी संपत्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और खुर्द-बुर्द के आरोप पूर्व में भी कई बार उठ चुके हैं. इसी पृष्ठभूमि में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने हाल ही में एसडीएम रामनगर और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को मामले की गहन जांच के आदेश दिए थे.

आदेशों के क्रम में एसडीएम प्रमोद कुमार अपनी टीम के साथ रामा मंदिर परिसर पहुंचे. उन्होंने पूरे परिसर का निरीक्षण किया. मंदिर पुजारी एवं स्थानीय लोगों से वार्ता की. निरीक्षण के दौरान उन्हें जानकारी मिली कि वर्तमान में एक व्यापारी द्वारा मंदिर परिसर में निर्माण कार्य कराया जा रहा है. इस पर एसडीएम ने तुरंत निर्माण कार्य रुकवाया. व्यापारी को तलब करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना प्राधिकरण एवं नगर पालिका की अनुमति कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा.

एसडीएम ने कहा मंदिर की काफी संपत्ति ऐसी है, जिसका दुरुपयोग हुआ है. इसकी जांच नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को सौंप दी गई है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी. उसके बाद नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

वहीं, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल ने बताया कि पूर्व में भी कुमाऊं आयुक्त द्वारा नगर पालिका को इस मामले की जांच के आदेश दिए गए . अब औपचारिक रूप से जांच शुरू कर दी गई है. एक कमेटी गठित की जा रही है. यह कमेटी मंदिर समिति की सभी संपत्तियों की सूची तैयार करेगी. यह देखेगी कि किन-किन संपत्तियों का दुरुपयोग हुआ है.

ईओ ने कहा यदि जांच के दौरान किसी अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता सामने आती है तो उसकी रिपोर्ट भी उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. रामा मंदिर से जुड़ी संपत्तियों की जांच शुरू होने की खबर के बाद शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है. लंबे समय से मंदिर समिति पर लग रहे आरोपों और विवादों के बीच एसडीएम की सख्ती से स्थानीय स्तर पर हलचल मच गई है.

