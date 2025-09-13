ETV Bharat / state

रामनगर सिंचाई नहर में शव मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

रामनगर: शनिवार की सुबह एक चौंकाने वाली घटना ने रामनगर के हाथीडंगर इलाके में हड़कंप मचा दिया. यहां तीन दिन से लापता एक व्यक्ति का शव सिंचाई नहर में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी है.

जानकारी के अनुसार 11 सितंबर की शाम रामनगर के ग्राम मोतीपुर नेगी पीरुमदारा निवासी आजम अल्वी अपने घर से कुछ दूरी पर स्थित एक दुकान से सामान लेने के लिए निकले थे. वे परिजनों से घर से बाहर जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन काफी देर बीतने के बावजूद आजम अल्वी वापस नहीं लौटे, जब परिजनों ने उन्हें तलाशने की कोशिश की तो कोई सुराग नहीं मिला.

शनिवार की सुबह स्थानीय लोगों ने हाथीडंगर के समीप सिंचाई नहर में एक शव पड़ा होने की सूचना दी. सूचना मिलते ही मृतक के साले असलम शाह समेत परिजन और पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गए. वहीं मृतक के साले असलम शाह ने बताया हमें सूचना मिली कि मेरे जीजा आजम अल्वी का शव नहर में पड़ा है. परिजन बेहद दुःखी और सदमे में हैं.

जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पूरी घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है. कोतवाल रामनगर अरुण कुमार सैनी ने बताया कि घटना की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही मौत के सही कारण का पता चलेगा. फिलहाल हर पहलू से जांच कर रहे हैं. पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें ताकि मामले की जांच शीघ्र पूरी की जा सके. आसपास के क्षेत्र में भी गश्त बढ़ा दी गई है. जिससे अपराधियों को किसी भी तरह से मौका न मिल सके. परिजनों का कहना है कि आजम अल्वी बेहद ईमानदार और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे.