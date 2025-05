ETV Bharat / state

किसान अपने खेत में लगाएं इस वैरायटी के आम, बंपर होगा उत्पादन, जानिए UHD तकनीक की खासियत - MANGO FARMER DEEP BELWAL

मल्लिका वैरायटी आम की खेती ( फोटो- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 23, 2025 at 6:16 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 7:06 PM IST 4 Min Read

कैलाश सुयाल, रामनगर: उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में एक किसान देश के बाकी किसानों के लिए मिसाल बन गए हैं. यहां के किसान दीप बेलवाल ने पारंपरिक आम की खेती को अलविदा कहकर अल्ट्रा हाई डेंसिटी (Ultra High Density) तकनीक अपनाकर अपनी आमदनी को तीन गुना तक बढ़ा दिया है. खास बात ये है कि दीप बेलवाल के लगाए आम का भी जबरदस्त स्वाद है. जिसकी वजह से देश और विदेश तक डिमांड हो रही है. तीन गुना उत्पादन, तीन गुना मुनाफा: ईटीवी भारत पर दीप बेलवाल ने बताया कि पारंपरिक आम की खेती में एक एकड़ जमीन पर लगभग 40 पेड़ लगाए जाते थे, लेकिन अल्ट्रा हाई डेंसिटी (UHD) तकनीक के तहत उन्होंने एक एकड़ में 500 से ज्यादा आम के पेड़ लगाए हैं. अगर बात एक हेक्टेयर की करें तो वहां 1,333 पेड़ लगाए हैं. इतना ही नहीं इन पेड़ों से मिलने वाली पैदावार भी तीन गुना हो गई है. आम की 'मल्लिका' वैरायटी का जादू: दीप बेलवाल ने यूएचडी तकनीक के साथ 'मल्लिका' वैरायटी को चुना. जो नई दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से विकसित की गई है. ये किस्म दक्षिण भारत के प्रसिद्ध 'नीलम' और उत्तर भारत के लोकप्रिय 'दशहरी' आम को क्रॉस करके बनाई गई है. इस वैरायटी का स्वाद न केवल देश में पसंद किया जा रहा है. बल्कि, विदेशों तक इसकी डिमांड है. अपने बाग में दीप बेलवाल (फोटो- ETV Bharat) 15 दिनों तक खराब नहीं होता है यह आम: एक पेड़ से सालाना 50 से 60 किलो आम का उत्पादन होता है. हर फल का वजन आधा किलो से ज्यादा होता है. बीते साल दीप ने मंडी में यह आम ₹70 प्रति किलो बेचा था. इसके स्वाद के साथ ही इसकी शेल्फ लाइफ भी शानदार है. यह आम 15 दिनों तक बिना खराब हुए ताजा बना रहता है.

