500 साल पहले यहां से शुरू हुई थी रामलीला; तुलसीदास ने की थी शुरुआत, गंगा-जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल
ऐशबाग रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हरिश्चंद्र व नवाब के वंशज नवाब मसूद अब्दुल्ला ने दी जानकारी.
Published : September 20, 2025 at 6:42 PM IST
लखनऊ : ऐशबाग रामलीला मैदान का इतिहास सिर्फ मंचन का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर और गंगा-जमुनी तहजीब का जीवंत प्रतीक है. कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने सबसे पहले इसी मैदान से रामकथा का मंचन शुरू किया था. लगभग पांच शताब्दियों से यह परंपरा आज भी अपनी भव्यता और गौरव के साथ जारी है.
'तुलसीदास ने कही रामकथा' : ऐशबाग रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हरिश्चंद्र बताते हैं कि 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास ने चार महीने लखनऊ प्रवास कर गांव-गांव में रामकथा कही थी. उसी दौरान उन्होंने ऐशबाग को चुना और यहां रामलीला का मंचन शुरू हुआ. धीरे-धीरे यह परंपरा लखनऊ ही नहीं, पूरे प्रदेश में फैल गई. जनश्रुतियों के अनुसार, अयोध्या के साधु-संत भी इस आयोजन से जुड़े.
'2016 में आये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी' : वह बताते हैं कि 2007 से डिजिटल तकनीक के साथ रामलीला का सीधा प्रसारण यूट्यूब पर होता है, जिसे लाखों दर्शक देखते हैं. वह बताते हैं कि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐशबाग रामलीला में शामिल हुए थे और उन्होंने यहां के रामलीला की खूब सराहना की थी. मुख्यमंत्री राज्यपाल और कई बड़े नेता ऐशबाग रामलीला में शामिल हो चुके हैं. इस साल की रामलीला 22 सितंबर से शुरू हो रही है. तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. कोलकाता से मुख्य कलाकार आएंगे, जबकि प्रदेशभर के 300 से अधिक कलाकार मंचन में हिस्सा लेंगे.
'गंगा-जमुनी तहजीब का जीवंत प्रतीक' : नवाब के वंशज नवाब मसूद अब्दुल्ला कहते हैं कि ऐशबाग रामलीला गंगा-जमुनी तहजीब का जीवंत प्रतीक है. नवाबों ने हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया और परंपराओं को संवारने में सहयोग दिया. यही कारण है कि नवाब आसफुद्दौला द्वारा दी गई जमीन और संरक्षण की परंपरा आज भी जीवित है. अवध के आखिरी ताजदार नवाब वाजिद अली शाह ने भी रामलीला में खूब रुचि ली और वह खुद रामलीला देखने जाया करते थे. लखनऊ की यह रामलीला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर है जो लोगों को जोड़ती है और समाज में भाईचारे का संदेश देती है.
