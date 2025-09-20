ETV Bharat / state

500 साल पहले यहां से शुरू हुई थी रामलीला; तुलसीदास ने की थी शुरुआत, गंगा-जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल

ऐशबाग रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हरिश्चंद्र व नवाब के वंशज नवाब मसूद अब्दुल्ला ने दी जानकारी.

यूपी की अनोखी रामलीला
यूपी की अनोखी रामलीला (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 6:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : ऐशबाग रामलीला मैदान का इतिहास सिर्फ मंचन का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर और गंगा-जमुनी तहजीब का जीवंत प्रतीक है. कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने सबसे पहले इसी मैदान से रामकथा का मंचन शुरू किया था. लगभग पांच शताब्दियों से यह परंपरा आज भी अपनी भव्यता और गौरव के साथ जारी है.

यूपी की अनोखी रामलीला (Video credit: ETV Bharat)

'तुलसीदास ने कही रामकथा' : ऐशबाग रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हरिश्चंद्र बताते हैं कि 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास ने चार महीने लखनऊ प्रवास कर गांव-गांव में रामकथा कही थी. उसी दौरान उन्होंने ऐशबाग को चुना और यहां रामलीला का मंचन शुरू हुआ. धीरे-धीरे यह परंपरा लखनऊ ही नहीं, पूरे प्रदेश में फैल गई. जनश्रुतियों के अनुसार, अयोध्या के साधु-संत भी इस आयोजन से जुड़े.

ऐशबाग रामलीला मैदान
ऐशबाग रामलीला मैदान (Photo credit: ETV Bharat)
'6-6 एकड़ जमीन दी' : उन्होंने बताया कि नवाब आसफुद्दौला ने ईदगाह और रामलीला दोनों को 6-6 एकड़ जमीन दी थी और सरकारी सहायता भी दी थी. न सिर्फ इतना, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भी इस रामलीला को सरकारी सहायता मिलती रही. आज भी प्रशासन सफाई, लाइट, साउंड, फॉगिंग और पानी की व्यवस्था करता है. नगर दर्शन और शोभायात्रा में भी जिला प्रशासन और संस्कृति विभाग सहयोग करते हैं. हरिश्चंद्र बताते हैं कि पहले इस मैदान की रूपरेखा अलग थी. बीच में गहरा मंच और चारों तरफ सीढ़ीनुमा स्थान हुआ करता था जहां बैठकर लोग रामलीला देखते थे. अब मैदान को आधुनिक स्वरूप दे दिया गया है.
वर्ष 2016 की तस्वीर
वर्ष 2016 की तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)

'2016 में आये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी' : वह बताते हैं कि 2007 से डिजिटल तकनीक के साथ रामलीला का सीधा प्रसारण यूट्यूब पर होता है, जिसे लाखों दर्शक देखते हैं. वह बताते हैं कि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐशबाग रामलीला में शामिल हुए थे और उन्होंने यहां के रामलीला की खूब सराहना की थी. मुख्यमंत्री राज्यपाल और कई बड़े नेता ऐशबाग रामलीला में शामिल हो चुके हैं. इस साल की रामलीला 22 सितंबर से शुरू हो रही है. तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. कोलकाता से मुख्य कलाकार आएंगे, जबकि प्रदेशभर के 300 से अधिक कलाकार मंचन में हिस्सा लेंगे.

वर्ष 2017 की तस्वीर
वर्ष 2017 की तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)



'गंगा-जमुनी तहजीब का जीवंत प्रतीक' : नवाब के वंशज नवाब मसूद अब्दुल्ला कहते हैं कि ऐशबाग रामलीला गंगा-जमुनी तहजीब का जीवंत प्रतीक है. नवाबों ने हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया और परंपराओं को संवारने में सहयोग दिया. यही कारण है कि नवाब आसफुद्दौला द्वारा दी गई जमीन और संरक्षण की परंपरा आज भी जीवित है. अवध के आखिरी ताजदार नवाब वाजिद अली शाह ने भी रामलीला में खूब रुचि ली और वह खुद रामलीला देखने जाया करते थे. लखनऊ की यह रामलीला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर है जो लोगों को जोड़ती है और समाज में भाईचारे का संदेश देती है.



यह भी पढ़ें : अयोध्या में अगले महीने शुरू होगी फिल्मी सितारों की रामलीला; राजा मुराद, बिंदु दारा सिंह सहित दिग्गज निभाएंगे भूमिका

For All Latest Updates

TAGGED:

LUCKNOW AISHBAGH RAMLEELAऐशबाग रामलीलाDUSSEHRA 2025DUSSEHRA 2025 RAMLILA EVENTSAISHBAGH RAMLEELA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.