दिल्ली में सोमनाथ मंदिर के सेट पर होगा रामलीला का मंचन, जानिए- लव कुश रामलीला कमेटी के मुख्य आकर्षण

फिल्मी कलाकार निभाएंगे मुख्य भूमिकाएं : अर्जुन कुमार ने यह भी बताया कि इस बार रामलीला मंचन बहुत दिव्य होगा. मंच पर मौजदू रामलीला में श्री राम, सीता जी और हनुमान जी का किरदार निभा रहे मुंबई नामचीन फिल्मस्टार किंसुक वैध, रिनी आर्या ओर मल्हार पांड्या का परिचय कराया. किंसुक वैद्य ने अनेकों फिल्मों एवं टीवी सीरियल में अभिनय किया है कर्ण संगिनी में अर्जुन, शाका लाका बूम बूम संजू, विष्णु पुराण में प्रहलाद में प्रखुम भूमिका निभाई.

मंच पर दिखेंगे NSD के कलाकार: देश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को मंच पर जीवंत करने के साथ-साथ भारतीय संस्कृति, संस्कार ओर परम्पराओं का संगम मंच पर देखने को मिलेगा. इस बार बॉलीवुड के 15 नामचीन स्टार्स के साथ-साथ टीवी और रंगमंच 140 कलाकार विभिन्न किरदारों में नजर आयेंगे. इस बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के विद्यार्थियों भी मंच पर नजर आएंगे. वहीं इस वर्ष रामलीला के मंचन से हर रोज AI की मदद से तैयार की गई एक डॉक्यूमेंट्री भव्य LED स्क्रीन पर दर्शनों को दिखाई जाएगी.

कंस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस वार्ता का आयोजन : लव कुश रामलीला कमेटी के महामंत्री अर्जुन कुमार ने बताया कि इस वर्ष रामलीला मंचन 22 सितम्बर से 03 अक्तूबर 2025 तक संचालित किया जाएगा. दशहरा पर्व 02 अक्तूबर 2025 को पूरे विश्व में धूम-धाम से मनाया जायेगा. इस वर्ष की रामलीला कई मायनों में ऐतिहासिक, अद्‌भुत और भव्य होगी.बात दें कि कमेटी द्वारा आज, 7 सितंबर को रफी मार्ग स्थित कंस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. इसमें उपरोक्त सभी जानकारियां साझा की गई.

नई दिल्ली: राजधानी में रामलीलाओं की तैयारियां तेज हो चुकी है. लव कुश रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित होने वाले रामलीला को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है. इस लीला में फिल्मी सितारों द्वारा श्री राम, मां सीता, पवन पुत्र हनुमान और लक्ष्मण का रोल निभाया जाता हैं. वहीं इनका मुख्य आकर्षण कमेटी द्वारा तैयार किया जाने वाला मंच होता है. इस बार भी कई बड़े कलाकार लव कुश लीला कमेटी के मंच पर नजर आएंगे. वहीं इस वर्ष रामलाला का दरबार सोमनाथ मंदिर के रूप में सजाया जाएगा.

सभी कलाकार मंझे और अनुभवी हैं : फिल्म एक्ट्रर्स, एंकर, माडल रिनी आर्या ने प्रसिद्ध टीवी सीरियल सुवरीन मुग्गल टॉपर आफ द इयर, कुल्फी कुमार बाजेवाला, पौराणिक धार्मिक सीरियल विघ्नहर्ता गणेश में माता लक्ष्मी जी की अहम भूमिका निभाई है. भारतीय टीवी अभिनेता मल्हार पांड्या पौराणिक एवं ऐतिहासिक भूमिका के लिए जाने जाते हैं. टीवी सीरियल राधाकृष्ण में कृष्ण, वीर हनुमान में सूर्य देव सहित टीवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाये जा रहे अनेकों सीरियलर्स में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं.

सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर 140 फीट ऊंचा होगा मंच : अर्जुन आगे बताते हैं कि गुजरात, काशी, राजस्थान, मथुरा-वृंदावन सहित विभिन्न प्रदेशों से आए कलाकारों और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम पिछले एक महीने से इस अद्वितीय सेट पर कार्य कर रही है. लगभग 140 फीट लंबे और 45 फुट ऊंचे तीन मंजिला मंच को करीब सवा लाख एलईडी लाइटों से सजाया गया है. दूर से ही जगमगाता यह अलौकिक दृश्य दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगा.

सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर 140 फुट ऊंचा होगा मंच (ETV Bharat)

पहली बार सोमनाथ मंदिर का विराट मंच किया जा रहा तैयार : अर्जुन कुमार ने बताया कि लव कुश रामलीला कमेटी पूर्व में भी अयोध्या के श्रीराम मंदिर और बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के भव्य सेट तैयार कर रामलीला का आयोजन कर चुकी है. इस बार पहली बार सोमनाथ मंदिर का विराट मंच दर्शकों के समक्ष होगा, जो अपने आप में ऐतिहासिक और अविस्मरणीय है.

25 करोड़ से ज्यादा दर्शक रामलीला का देखेंगे मंचन (ETV Bharat)

25 करोड़ से ज्यादा दर्शक रामलीला का देखेंगे मंचन : लव कुश रामलीला कमेटी के महासचिव सुभाष गोयल ने प्रेस वार्ता में मीडिया को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष लीला कमेटी का पूरा ध्यान लीला मंचन को अति आधुनिक नई तकनीक, ए-आई, डिजिटल, हाईटेक, उडी मेपिंग, विजुअल इफेक्ट, 8 ट्रेक साउय सिस्टम के माध्यम प्रस्तुत किया जायेगा. विभिन्न टीवी चैनल, यू-ट्यूब के 150 से अधिक चैनलों के माध्यम से इस बार देश विदेश के 25 करोड़ से ज्यादा दर्शक रामलीला लाइव मंचन देखेंगे.

कलाकारों के कास्टयूम भी होंगे बहुत सुन्दर एवं भव्य : सुभाष गोयल ने बताया कि इस बार फिल्म स्टार्स के कास्टयूम बहुत ही सुन्दर एवं भव्य तैयार किए जा रहे हैं. रामभक्तों के लिए पंडाल को तैयार करने के लिए कोलकाता, मथुरा, वृदांवन, उज्जैन आदि के कारीगरों द्वारा महीनों की कड़ी मेहनत से बनाया जा रहा है. पंडाल की भव्यता, सुन्दरता की अनुभूति के साथ सभी राम भक्त रामलीला का आनन्द ले सकें. साथ ही साथ फूडकोर्ट में पुरानी दिल्ली की चाट-पकौड़ी के अलावा, मथुरा, आगरा, बनारस, इंदौर, जयपुर, चेन्नई, गुजरात आदि के चटपटे जायके, आकर्षक झूले भी उपलब्ध रहेंगे.

रामलीला के कलाकार खुद को मान रहे सौभाग्यशाली : फिल्म अभिनेता किंशुक वैध ने कहा कि मैंने अनेकों फिल्मों एवं टीवी सीरियल में काम किया है, लेकिन दिल्ली के ऐतिहासिक लालकिला मैदान की विश्व विख्यात लव कुश रामलीला में प्रभु श्रीराम का किरदार करना मेरा सौभाग्य है. रिनी आर्या के अनुसार लालकिला मैदान दिल्ली में माता सीता का रोल करूंगी यह मेरे लिए बहुत चलेंजिंग है. इसके लिए मैं अभी से रिहर्सल कर रही हूं. मल्हार पांड्या ने बताया कि मैं हनुमान जी का अट्टू भक्त हूं यह मेरे लिए गौरव की बात है कि लव कुश रामलीला में बलशाली पवन पुत्र हनुमान का किरदार लाखों दर्शकों के सामने लाइव करूंगा.

कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यभूषण जैन ने यह भी बताया कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस, 17 सितंबर को मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांगों को सामान वितरण किया जाएगा. महिलाओं के सम्मान की कड़ी में साड़ी वितरण, स्कूली बच्चों को बैग, स्टेशनरी आदि वितरित किए जाएंगे तथा इस अवसर पर विशाल भण्डारा भी लगाया जायेगा. लीला स्थल लालकिला मैदान पर रामलीला से पूर्व विश्व विख्यात भजन गायक कन्हैया मित्तल द्वारा खाटू श्याम के भजनों की प्रस्तुति का कार्यक्रम सम्पन्न होगा.

