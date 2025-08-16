ETV Bharat / state

अयोध्या में अगले महीने शुरू होगी फिल्मी सितारों की रामलीला; राजा मुराद, बिंदु दारा सिंह सहित दिग्गज निभाएंगे भूमिका - AYODHYA RAM MANDIR

इस बार रामलीला सरयुक्त स्थित राम कथा पार्क में होगा, 22 अगस्त को होगा भूमि पूजन

फिल्मी सितारों की रामलीला.
Published : August 16, 2025 at 6:06 PM IST

अयोध्या: रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर फिल्मी सितारों की रामलीला होने जा रही है. इस बार 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक रामलीला का मंचन किया जाएगा. अलग-अलग दिनों में फिल्मी कलाकार अपनी भूमिका निभाएंगे. इस बार रामलीला सरयुक्त स्थित राम कथा पार्क में होगा, जिसको लेकर अयोध्या की रामलीला की कमेटी ने तैयारियां शुरू कर दी है.

अयोध्या की रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सुभाष मलिक ने बताया कि 22 अगस्त को रामकथा पार्क में भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा. नगर निगम के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे. इसके अलावा अयोध्या की साधु संत व अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया गया है.

फिल्मी कलाकारों के द्वारा अयोध्या की रामलीला का छठा वर्ष है. इस बार भी बॉलीवुड फिल्मों के स्टार अलग-अलग भूमिका में नजर आएंगे. जिसमें राजा मुराद, शाहबाज खान, बिंदु दारा सिंह, राकेश बेदी अवतार गिल के अलावा भाजपा सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन के अलावां महाभारत में दुर्योधन, कुली बॉर्डर प्रेम शक्ति रेडी जैसी फिल्मों के स्टार पुनीत इस्सर सहित कई स्थानीय कलाकार भी शामिल होंगे.

रामलीला समिति के अध्यक्ष सुभाष मलिक ने बताया कि 22 सितंबर से प्रारंभ हो रहे फिल्मी सितारों की रामलीला के लिए 22 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस बार भी रामलीला विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जाएगा. इसके साथ ही दूरदर्शन पर भी लाइव प्रसारण होगा. उन्होंने दावा किया कि लगातार हो रही इस रामलीला को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 50 लाख से भी अधिक पहुंच चुकी है. इस बार यह संख्या 60 लाख से अधिक पहुंचेगी.

