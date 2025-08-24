नई दिल्ली: दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को SSC की विसंगतियों के खिलाफ प्रदर्शन का आयोजन किया गया. प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब देर रात प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया.

प्रदर्शनकारियों के मुताबिक इस कार्रवाई में कई लोग घायल हो गए. दर्जनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया. इस आंदोलन में छात्रों, अभिभावकों व शिक्षकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया. प्रदर्शन में शामिल लोगों का आरोप है कि एसएससी (स्टाफ सेलेक्शन कमिशन) की भर्ती परीक्षाओं में गंभीर गड़बड़ियां हो रही हैं, जैसे कि पेपर लीक, उत्तर कुंजी में त्रुटियां, परिणामों में लंबी देरी व चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव. रामलीला मैदान में पहुंचे प्रदर्शनकारियों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में कठोर सुधार किए जाएं, समयबद्ध तरीके से परिणाम जारी हों. साथ ही परीक्षा प्रणाली को विश्वसनीय बनाया जाए.

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी थी कि यदि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज करेंगे. इसके बाद रविवार को रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में लोग जुटे. प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि देर रात पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें भगदड़ के दौरान लोग घायल हो गए. लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया जिसमें शिक्षक अभिभावक और विद्यार्थी शामिल हैं.

हालांकि, दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज के आरोपों से साफ इनकार किया है. डीसीपी सेंट्रल निधिन वाल्सन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रामलीला मैदान में करीब 1500 प्रदर्शनकारी जुटे थे. इनमें से लगभग 100 लोग तय समय सीमा के बाद भी नहीं हटे जबकि बार-बार निवेदन किया गया. ऐसे में मजबूरन 44 प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया गया. बाकी लोग शांतिपूर्वक चले गए. फिलहाल घायल हुए लोगों व हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को लेकर छात्रों व पुलिस के बीच आरोप–प्रत्यारोप का दौर जारी है.

