बनारस सेंट्रल जेल में रामलीला; सजायाफ्ता कैदी निभा रहे सभी किरदार, 2009 से हुई थी शुरुआत

रामलीला का मंच सेंट्रल जेल के प्रांगण में बनाया गया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 24, 2025 at 8:25 PM IST 3 Min Read

वाराणसी: शक्ति आराधना के साथ रामलीला का मंचन धार्मिक और आध्यात्मिक संगम का विशेष केंद्र माना जाता है. दशहरे से पहले पूरे देश में रामलीला का मंचन कर श्रीराम के जीवन को आत्मसात करने का संदेश रामलीला के माध्यम से सदियों से दिया जा रहा है. वाराणसी सेंट्रल जेल में सजायाफ्ता कैदी इस संदेश को आत्मसात कर रहे हैं. वह इन दिनों रामायण के पात्रों के किरदार में रामलीला का मंचन कर रहे हैं. इस रामलीला का मंच सेंट्रल जेल के प्रांगण में बनाया गया है. जानकारी देते वरिष्ठ जेल अधीक्षक राधा कृष्ण मिश्रा (Video Credit: ETV Bharat) रामायण के किरदारों से ले रहे सीख: वाराणसी सेंट्रल जेल में कैदी अपनी सजा काट रहे हैं. इनमें कोई हत्या, कोई लूट और अन्य गंभीर अपराधों में इस जेल में बंद हैं. अब सभी ने जेल के अंदर भगवान श्रीराम के जीवन से सीख लेने के लिए रामलीला का मंचन शुरू किया है. नवरात्र के पहले दिन से शुरू हुआ यह मंचन रावण वध तक चलेगा. इस रामलीला में सभी किरदार जेल में बंद कैदी ही निभाते हैं. कोई भगवान श्रीराम की भूमिका निभा रहा है, तो कोई रावण, विभीषण और भगवान हनुमान का किरदार में है.