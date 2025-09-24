बनारस सेंट्रल जेल में रामलीला; सजायाफ्ता कैदी निभा रहे सभी किरदार, 2009 से हुई थी शुरुआत
वरिष्ठ जेल अधीक्षक राधा कृष्ण मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2009 में वाराणसी के इस जेल में रामलीला मंचन की शुरुआत हुई थी.
September 24, 2025
वाराणसी: शक्ति आराधना के साथ रामलीला का मंचन धार्मिक और आध्यात्मिक संगम का विशेष केंद्र माना जाता है. दशहरे से पहले पूरे देश में रामलीला का मंचन कर श्रीराम के जीवन को आत्मसात करने का संदेश रामलीला के माध्यम से सदियों से दिया जा रहा है.
वाराणसी सेंट्रल जेल में सजायाफ्ता कैदी इस संदेश को आत्मसात कर रहे हैं. वह इन दिनों रामायण के पात्रों के किरदार में रामलीला का मंचन कर रहे हैं. इस रामलीला का मंच सेंट्रल जेल के प्रांगण में बनाया गया है.
रामायण के किरदारों से ले रहे सीख: वाराणसी सेंट्रल जेल में कैदी अपनी सजा काट रहे हैं. इनमें कोई हत्या, कोई लूट और अन्य गंभीर अपराधों में इस जेल में बंद हैं. अब सभी ने जेल के अंदर भगवान श्रीराम के जीवन से सीख लेने के लिए रामलीला का मंचन शुरू किया है.
नवरात्र के पहले दिन से शुरू हुआ यह मंचन रावण वध तक चलेगा. इस रामलीला में सभी किरदार जेल में बंद कैदी ही निभाते हैं. कोई भगवान श्रीराम की भूमिका निभा रहा है, तो कोई रावण, विभीषण और भगवान हनुमान का किरदार में है.
2009 में हुई थी शुरुआत: वरिष्ठ जेल अधीक्षक राधा कृष्ण मिश्रा ने बताया कि 2009 से वाराणसी के इस जेल में रामलीला मंचन की शुरुआत हुई थी. तब से हर साल यहां रामलीला का मंचन होता है. इसके लिए जेल में बंद कैदियों का पात्र के अनुसार चयन किया जाता है. जुलाई के पहले हफ्ते से उनके मंचन के प्रैक्टिस की शुरुआत होती है.
रावण वध के साथ होगा समापन: वरिष्ठ जेल अधीक्षक बताया कि इन कैदियों को जेल प्रशासन ने पूरी ड्रेस उपलब्ध करायी है. इन्हें डायलॉग सिखाने का काम परिसर में मौजूद अस्पताल के डॉक्टर अभिषेक करते है. नवरात्र शुरू होने के साथ ही रामलीला का मंचन शुरू हो गया था. इसका समापन 2 अक्टूबर को रावण वध के साथ होगा.
कैदियों को मिल रही मानसिक शांति: वरिष्ठ जेल अधीक्षक राधा कृष्ण मिश्रा ने कहा कि इसको शुरू करने के पीछे मंशा यह थी कि कैदी अपने जीवन में भगवान राम के आदर्शों को आत्मसात करें. अच्छी बातें सीख सकें और अपने धर्म के बारे में जान सकें. सभी मानसिक रूप से मजबूत हों और जेल का वातावरण भी शांत रहे.
जसवंतनगर की ऐतिहासिक रामलीला में राम वनवास प्रसंग का मंचन: इटावा जिले के जसवंतनगर में ऐतिहासिक मैदानी रामलीला में राम वनवास का मंचन किया गया. यह रामलीला नगर के पक्के तालाब के नजदीक बाबा खटखटा आश्रम के पास हुई. इस दौरान हजारों श्रद्धालु और दर्शक उपस्थित रहे.
