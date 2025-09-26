अयोध्या में रामलीला; पिता के वचनों के लिए श्री राम ने छोड़ा राजपाट, सीता और अनुज लक्ष्मण के संग गए वन
रामलीला में सीता की भूमिका निभाने पहुंचीं मिस यूनिवर्स इंडिया मणिका विश्वकर्मा ने रामलला के किए दर्शन. कहा-भगवान राम के दर्शन सौभाग्य की बात.
अयोध्या : सरयू तट पर चल रही अयोध्या की रामलीला में रोजाना अद्भुत और अलौकिक मंचन देखने को मिल रहे हैं. फिल्मी सितारों की रामलीला में गुरुवार को श्रीराम-सीता व लक्ष्मण के वन गमन और चित्रकूट में निवास की लीला का भावपूर्ण मंचन किया गया. राजा दशरथ और माताओं के रुदन का मंचन देख दर्शक भी भाव विभोर हो गए. वहीं सीता की भूमिका निभाने पहुंचीं मिस यूनिवर्स इंडिया मणिका विश्वकर्मा ने पहले रामलला का दर्शन किया और मंचन में भाग लिया.
मिस यूनिवर्स इंडिया मणिका विश्वकर्मा ने कहा कि मैं राजस्थान के छोटे गांव से हूं. रामलीला में सीता की भूमिका निभा कर बहुत अच्छा लगा. आयोजन बहुत भव्य था. जितना भी अयोध्या को टीवी चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत अयोध्या है. पहली बार अयोध्या आना और महत्वपूर्ण रोल करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है.
रामलीला समिति के अध्यक्ष सुभाष मलिक बताते हैं कि आज के प्रसंग में कई कलाकारों की भूमिका रही. जिसमें राम की भूमिका में वेद, लक्ष्मण की भूमिका में राज मोदी ने निभाई. आज प्रसंग में भगवान श्री राम के राज तिलक से चित्रकूट तक जाने तक की गतिविधियों का मंचन किया गया. जिसमें मुख्य रूप से दशरथ का मंत्रन कक्ष, प्रजावासी नृत्य, कैकेई-भवन, दशरथ का कोपभवन आगमन, सुमंत-सभासद का प्रवेश, राम-केकई संवाद, कौशल्या-भवन, सुमित्रा-भवन, कौशल्या-भवन, कैकेई कोप-भवन आदि रहे.
