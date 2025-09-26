ETV Bharat / state

अयोध्या में रामलीला; पिता के वचनों के लिए श्री राम ने छोड़ा राजपाट, सीता और अनुज लक्ष्मण के संग गए वन

अयोध्या : सरयू तट पर चल रही अयोध्या की रामलीला में रोजाना अद्भुत और अलौकिक मंचन देखने को मिल रहे हैं. फिल्मी सितारों की रामलीला में गुरुवार को श्रीराम-सीता व लक्ष्मण के वन गमन और चित्रकूट में निवास की लीला का भावपूर्ण मंचन किया गया. राजा दशरथ और माताओं के रुदन का मंचन देख दर्शक भी भाव विभोर हो गए. वहीं सीता की भूमिका निभाने पहुंचीं मिस यूनिवर्स इंडिया मणिका विश्वकर्मा ने पहले रामलला का दर्शन किया और मंचन में भाग लिया.

अयोध्या में रामलीला. (Video Credit : ETV Bharat)





मिस यूनिवर्स इंडिया मणिका विश्वकर्मा ने कहा कि मैं राजस्थान के छोटे गांव से हूं. रामलीला में सीता की भूमिका निभा कर बहुत अच्छा लगा. आयोजन बहुत भव्य था. जितना भी अयोध्या को टीवी चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत अयोध्या है. पहली बार अयोध्या आना और महत्वपूर्ण रोल करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है.