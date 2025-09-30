ETV Bharat / state

1860 में अल्मोड़ा में हुई थी राज्य की पहली रामलीला, 165 साल से बदस्तूर जारी, नंदा देवी का प्रांगण बनता है साक्षी

1860 में अल्मोड़ा में हुई थी राज्य की पहली रामलीला ( PHOTO- ETV Bharat )

कुमाऊं में रामलीला के मंचन की शुरुआत 18वीं सदी में हुई. बताया जाता है कि कुमाऊं में पहली रामलीला 1860 में अल्मोड़ा नगर के बद्रेश्वर मंदिर से प्रारंभ हुई. जिसका श्रेय तत्कालीन डिप्टी कलक्टर स्व. देवीदत्त जोशी को जाता है. बाद में नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में रामलीला नाटक का मंचन प्रारंभ हुआ. बद्रेश्वर में होने वाली रामलीला का मंचन बाद में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के त्युनरा मोहल्ले में हुआ. इसके बाद यह रामलीला नंदा देवी के प्रांगण में की जाने लगी, जो अब तक लगातार बदस्तूर जारी है.

अल्मोड़ा: कुमाऊं की रामलीला सबसे पहले सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा से शुरू हुई. जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस पर आधारित है. अल्मोड़ा में रामलीला का 165 साल से सफल मंचन हो रहा है. इन दिनों सांस्कृतिक नगरी में रामलीला मंचन की धूम मची है. देर रात तक रामलीला का मंचन हो रहा है. जिससे पूरे नगर में भक्तिमय माहौल बना हुआ है. नगर की ऐतिहासिक सबसे पुरानी रामलीला नंदा देवी मंदिर के प्रांगण में हो रही है. वहीं हुक्का क्लब, एनडीडी, कर्नाटक खोला, राजपुरा, सरकार की आली, खत्याडी आदि में भी रामलीला का मंचन किया जा रहा है.

नृत्य सम्राट उदय शंकर भी रहे प्रभावित: अल्मोड़ा नगर में 1940-41 में विख्यात नृत्य सम्राट पंडित उदय शंकर ने छाया चित्रों के माध्यम से रामलीला में नवीनता लाने का प्रयास किया. हालांकि स्वं. पंडित उदय शंकर द्वारा प्रस्तुत रामलीला यहां की परंपरागत रामलीला से काफी भिन्न थी. लेकिन उनके छायाचित्र और नृत्य की छाप यहां की रामलीला पर अवश्य पड़ी. अल्मोड़ा में रामलीला का आयोजन पिछले 165 साल से भी अधिक समय से चलता आ रहा है.

अल्मोड़ा के बद्रेश्वर से 1860 से शुरू हुआ कुमाऊंनी रामलीला का मंचन (PHOTO-ETV Bharat)

नंदा देवी की रामलीला में दशरथ की भूमिका निभा रहे नवीन बिष्ट ने बताया कि कुमाऊं की रामलीला अल्मोड़ा में सबसे पहले 1860 में बद्रेश्वेर से शुरू हुई. जो वर्तमान में नंदा देवी मंदिर परिसर में होती आ रही है. उन्होंने कहा कि यहां आज भी रामलीला परंपरागत तरीकों से हो रही है. वह पिछले 25 वर्षों से इस रामलीला में अभिनय कर रहे हैं. वह परशुराम सहित अनेक पात्रों का अभिनय कर चुके हैं. रामलीला में महिला पात्रों की भूमिका अब महिलाएं ही करने लगी हैं.

राज्य की सबसे पुरानी है नंदा देवी के प्रांगण में होने वाली रामलीला (PHOTO-ETV Bharat)

नंदा देवी की रामलीला में कैकेयी की भूमिका निभा रहीं पुष्पा रौतेला ने बताया कि वह पिछले 7 वर्षों से कैकई का किरदार निभा रही हैं. उन्होंने कहा कि, रामायण या रामचरित मानस आधारित जिस रामलीला मंचन यहां होता है, वह एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि किस तरह से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए. अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए. भाई-भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए. माता-पिता की आज्ञा का क्या मूल्य होता है, यह इसमें सब बताया जाता है. मुझे रामलीला से बहुत खुशी मिलती है, इसलिए मैं इससे जुड़ी हुई हूं ओर हमेशा जुड़ी रहना चाहती हूं.

165 साल से मंचन बदस्तूर जारी (PHOTO-ETV Bharat)

