रांची के HEC परिसर में फिर से होगा रामलीला का मंचन, 2015 के बाद से नहीं हो सका था आयोजन
HEC की खराब स्थिति के कारण 2015 से बंद पड़ी रामलीला का मंचन फिर से किया जाएगा.
Published : September 17, 2025 at 8:35 PM IST
रांची: राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं एक और अच्छी खबर यह है कि नौ साल के अंतराल के बाद, शहरवासी एक बार फिर नवरात्रि के दौरान उत्तर प्रदेश के सीतापुर और हरदोई के प्रमुख रामलीला कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन देख पाएंगे. एचईसी परिसर स्थित रामलीला मैदान में इसकी तैयारियां जोरों पर हैं.
गौरतलब है कि जब एचईसी ने अपनी खराब आर्थिक स्थिति के कारण रामलीला के लिए अपनी वित्तीय सहायता वापस ले ली थी, तब युवाओं ने रामलीला का मंचन संभाला था. कलाकारों ने 2015 तक रामलीला का मंचन जारी रखा, लेकिन उसके बाद मंचन बंद कर दिया. रामलीला आयोजन समिति के अध्यक्ष कमल ठाकुर कहते हैं कि यह एचईसी परिसर के निवासियों का उत्साह ही है कि जब आर्थिक कारणों से रामलीला का मंचन बंद करना पड़ा, तब भी रामलीला मैदान में हर साल बड़े पर्दे पर रामानंद सागर की रामायण का प्रदर्शन होता रहा और लोगों की भीड़ उमड़ती रही.
एचईसी रामलीला आयोजन समिति के अध्यक्ष कमल ठाकुर बताते हैं कि एक समय था जब एचईसी की एक बस धुर्वा और सेक्टर के बीच चलती थी जो लोगों को रामलीला देखने लाती थी और मंचन समाप्त होने के बाद उन्हें वापस घर ले जाती थी.
रांची में, एचईसी दशहरा के दौरान रामलीला का आयोजन करता था. विजय दशमी समारोह समिति 1967 से इसका आयोजन करती आ रही है. कमल ठाकुर बताते हैं कि 2012 में एचईसी ने खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए रामलीला के लिए धन देना बंद कर दिया था. उसके बाद, 2015 तक स्थानीय निवासियों के सहयोग से रामलीला का मंचन किया गया, लेकिन उसके बाद से धन की कमी के कारण रामलीला का नियमित मंचन नहीं हो पाया है. तब से, रामानंद सागर की रामायण धारावाहिक को प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़े पर्दे पर दिखाया जा रहा है और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं.
कमल ठाकुर ने बताया कि इस बार हमने एक बैठक की और चिंता व्यक्त की कि आने वाली पीढ़ी रामलीला मंचन से अनभिज्ञ हो जाएगी. ऐसा न हो, इसके लिए हम रामलीला का पुनः मंचन चाहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी भी आदर्श पुरुष, राम, जनक, जानकी, सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बारे में जान सके.
रामलीला मैदान सांस्कृतिक समिति 2015 से हर साल बड़े पर्दे पर रामायण धारावाहिक का प्रदर्शन करती आ रही है. कई लोग रामायण के मंचन का आनंद लेते हैं. स्थानीय निवासियों ने रामलीला मंचन की सराहना करते हुए कहा है कि युवा पीढ़ी को इससे पहले रामलीला मंचन देखने का अवसर नहीं मिला है. इस बार, उन्हें एक बार फिर अपने बच्चों को एचईसी में रामलीला मंचन दिखाने का अवसर मिलेगा. रामलीला समिति के कोषाध्यक्ष पिकलू चटर्जी ने बताया कि हालांकि एचईसी से अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला है, फिर भी उन्हें वहां आयोजित होने वाले हर कार्यक्रम की जानकारी दी जाती है.
कमल ठाकुर ने बताया कि रामलीला मंचन नवरात्रि के पहले दिन, 22 सितंबर को शाम 6:30 बजे गणेश वंदना के साथ शुरू होगा और 1 अक्टूबर तक चलेगा. इस बार रामलीला का मंचन उत्तर प्रदेश के हरदोई और सीतापुर की मंडली द्वारा किया जाएगा.
यह भी पढ़ें:
दुर्गा पूजा में राजनेताओं की भागीदारी, सीएम हेमंत सोरेन से लेकर केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री तक हैं मुख्य संरक्षक
रांची के हिनू बंगाली मंडप में होती है ब्रिटिश कालीन दुर्गा पूजा, 1913 से चली आ रही परंपरा
जमशेदपुर के रानीकुदर पूजा पंडाल में दिखेगा भक्ति और देशभक्ति का संगम, ऑपरेशन सिंदूर पर होगा बेस्ड