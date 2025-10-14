रामगढ़ में महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, रांची से पकड़ा गया आरोपी
रामगढ़ में महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को पुलिस ने रांची से गिरफ्तार किया है.
रामगढ़: पुलिस ने महिला के साथ दुष्कर्म और बाद में उसकी हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी चालक को रांची से गिरफ्तार किया है. दरसअल भदानीनगर ओपी क्षेत्र में आरोपी ने पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर फरार हो गया था. जिसके बाद रामगढ़ पुलिस की कई टीमों ने अलग अलग छापेमारी कर आरोपी को रांची के खलारी से गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही पुलिस ने कपड़े, चप्पल, मोबाइल और ट्रक को जब्त किया है.
पहले दुष्कर्म फिर हत्या
जानकारी के मुताबिक, आरोपी ड्राइवर ने महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी. घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. उस समय तक महिला की पहचान नहीं हो पाई थी. लेकिन करीब कुछ घंटे के बाद ही महिला की पहचान हो गई.
महिला की हत्या के बाद ग्रामीणों ने किया जाम
इधर महिला की हत्या की खबर सुनकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए. करीब कई घंटों तक रामगढ़-पतरातू मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रही. पुलिस और प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर बिहार और झारखंड में अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर कई लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की.
दिo-11.10.25 को भदानीनगर में सेविका अंजली गाड़ी का दुष्कर्म कर जान से मारदेने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के द्वारा स्वयं घटनास्थल पर पहुंच कर समीक्षा करते हुए अनुoपुoपदाo/पुoनिo/थाना प्रभारी के नेतृत्व में 15 टीमों का गठन कर साक्ष्य एकत्रित करने ट्रक के पहचान एवं अभियुक्त
ऐसे हुई आरोपी की गिरफ्तारी
टीम ने रामगढ़ जिला के भदानीनगर, बासल, पतरातू, बरकाकाना, भुरकुंडा, रामगढ़, कुजू, मांडू, गोला, रांची जिले के ओरमांझी, पिठोरिया, खलारी, रांची, हजारीबाग जिला के हजारीबाग, गिद्दी, उरीमारी, चरही, चौपारण, बरही एवं बिहार राज्य के गया जिले डोभी, गया, शेरघाटी, नवादा आदि स्थलों के अतिरिक्त कई अन्य जगहों पर साक्ष्य एकत्रित करने, ट्रक के पहचान एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए करीब 200-250 सीसीटीवी फुटेज की जांच की. तकनीकी सहायता लेकर पहले ट्रक का पता लगाया और फिर ड्राइवर सुविंद्र यादव को गिरफ्तार किया. आरोपी ग्राम बिहार के गया जिले का रहने वाला है.
मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया गया है. घटना के बाद महिला का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें महिला के साथ दुष्कर्म और गला दबाकर हत्या की बात सामने आई थी, जिसके बाद 15 टीमों को झारखंड और बिहार के अलग-अलग जिलों में भेजा गया. करीब 50 संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने के बाद, ट्रक चालक सुविंद्र यादव को रांची से गिरफ्तार किया गया है: अजय कुमार, एसपी
