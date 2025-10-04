ETV Bharat / state

छह साल पहले आरसीए चुनाव में गहलोत से भिड़ गए थे डूडी, पुत्र मोह में बताया था धृतराष्ट्र

अक्टूबर 2019 को आरसीए चुनाव में अपना पर्चा खारिज होने पर डूडी ने तत्कालीन सीएम गहलोत और स्पीकर सीपी जोशी पर लगाए थे गंभीर आरोप.

Rameshwar Dudi
रामेश्वर डूडी (ETV Bharat Jaipur (File Photo))
Published : October 4, 2025 at 2:38 PM IST

जयपुर: दो साल कोमा में रहने के बाद दिवंगत हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी की अंत्येष्टि शनिवार दोपहर बीकानेर में की गई. इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत अनेक नेता शामिल हुए. डूडी के राजनीतिक जीवन को देखें तो वो दौर भी याद आता है जब डूडी खुलकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ खड़े हो गए थे. यह मौका था, अक्टूबर 2019 में राजस्थान क्रिकेट संघ (RCA) चुनाव, जिसमें रामेश्वर डूडी अध्यक्ष पद पर खम ठोकना चाहते थे, लेकिन उनका पर्चा रद्द हो गया तो डूडी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत और तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया.

गहलोत को बताया था धृतराष्ट्र: आरसीए चुनाव में नामांकन खारिज होने के बाद रामेश्वर डूडी ने कहा था कि पुत्र मोह में अशोक गहलोत धृतराष्ट्र बन गए हैं. अपने बेटे को आरसीए अध्यक्ष बनवाने को कैसा खेल रचा है. साथ ही उन्होंने तत्कालीन आरसीए अध्यक्ष सीपी जोशी पर भी तानाशाही रवैया अपनाने और लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप लगाए थे.

पढ़ें:कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वर डूडी का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार

स्टेडियम में घुसने से रोका: दरअसल तब तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे वैभव गहलोत आरसीए का चुनाव लड़ रहे थे. नामांकन रद्द होने के बाद डूडी समर्थकों के साथ एसएमएस स्टेडियम जा रहे थे कि गेट पर रोक दिया. उन्हें अंदर नहीं जाने दिया. तब डूडी ने आरोप लगाए थे कि यह महज एक खेल संघ का चुनाव है. राज्य सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया है. हम पर बल प्रयोग किया है. 'मैं किसान का बेटा हूं. खंजर सीने पर खा सकता हूं, लेकिन मेरी पीठ पर खंजर घोपा गया है. इसका बदला अब किसान और गांव ढाणी तक के लोग लेंगे. मैं क्रिकेट से गांव ढाणी के लोगों को आगे लाने के लिए जुड़ा था. उन्होंने मुझे पीछे धकेलना का काम किया है'. हालांकि बाद में गहलोत सरकार ने रामेश्वर डूडी को एक बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया था.

पढ़ें: डूडी का सीएम गहलोत पर सीधा हमला, कहा- धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में 'अंधे' हो चुके हैं

5 साल रहे नेता प्रतिपक्ष: डूडी को साल 2013 में भाजपा की प्रचंड बहुमत सरकार बनने पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया. तब कांग्रेस की 21 सीटें आई थी. वे तब नोखा से पहली बार विधायक बने थे, लेकिन पार्टी हाई कमान ने डूडी पर भरोसा जताया. पूरे 5 साल डूडी नेता प्रतिपक्ष रहे थे, हालांकि साल 2018 में विधानसभा चुनाव में नोखा से चुनाव हार गए, जबकि तब डूडी भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में गिने जा रहे थे.

मनभेद नहीं रखते थे: वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजीव जैन का कहना है कि डूडी किसान नेता के साथ दबंग छवि के नेता थे. नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अलग और अमिट छाप छोड़ी. कई मुद्दे ऐसे आए,जब वे सीधे अपनी पार्टी के नेताओं से भी भिड़ गए थे. चाहे वो आरसीए चुनाव हो या साल 2018 के विधानसभा चुनाव में स्क्रीनिंग कमेटी में टिकट वितरण का मामला हो. उन्होंने सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी. डूडी अपने नेताओं के साथ कुछ मुद्दों पर मतभेद रखते थे, लेकिन मनभेद नहीं रखते थे. यही वजह है कि भले ही कई मुद्दों पर नेताओं की नीतियों की आलोचना की हो, लेकिन कभी किसी से संबंध खराब नहीं रहे.

