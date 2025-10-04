ETV Bharat / state

छह साल पहले आरसीए चुनाव में गहलोत से भिड़ गए थे डूडी, पुत्र मोह में बताया था धृतराष्ट्र

जयपुर: दो साल कोमा में रहने के बाद दिवंगत हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी की अंत्येष्टि शनिवार दोपहर बीकानेर में की गई. इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत अनेक नेता शामिल हुए. डूडी के राजनीतिक जीवन को देखें तो वो दौर भी याद आता है जब डूडी खुलकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ खड़े हो गए थे. यह मौका था, अक्टूबर 2019 में राजस्थान क्रिकेट संघ (RCA) चुनाव, जिसमें रामेश्वर डूडी अध्यक्ष पद पर खम ठोकना चाहते थे, लेकिन उनका पर्चा रद्द हो गया तो डूडी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत और तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया.

गहलोत को बताया था धृतराष्ट्र: आरसीए चुनाव में नामांकन खारिज होने के बाद रामेश्वर डूडी ने कहा था कि पुत्र मोह में अशोक गहलोत धृतराष्ट्र बन गए हैं. अपने बेटे को आरसीए अध्यक्ष बनवाने को कैसा खेल रचा है. साथ ही उन्होंने तत्कालीन आरसीए अध्यक्ष सीपी जोशी पर भी तानाशाही रवैया अपनाने और लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप लगाए थे.

स्टेडियम में घुसने से रोका: दरअसल तब तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे वैभव गहलोत आरसीए का चुनाव लड़ रहे थे. नामांकन रद्द होने के बाद डूडी समर्थकों के साथ एसएमएस स्टेडियम जा रहे थे कि गेट पर रोक दिया. उन्हें अंदर नहीं जाने दिया. तब डूडी ने आरोप लगाए थे कि यह महज एक खेल संघ का चुनाव है. राज्य सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया है. हम पर बल प्रयोग किया है. 'मैं किसान का बेटा हूं. खंजर सीने पर खा सकता हूं, लेकिन मेरी पीठ पर खंजर घोपा गया है. इसका बदला अब किसान और गांव ढाणी तक के लोग लेंगे. मैं क्रिकेट से गांव ढाणी के लोगों को आगे लाने के लिए जुड़ा था. उन्होंने मुझे पीछे धकेलना का काम किया है'. हालांकि बाद में गहलोत सरकार ने रामेश्वर डूडी को एक बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया था.