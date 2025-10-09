रमेश रूलानिया हत्याकांड : सहमति के बाद धरना समाप्त, आरोपी शफीक की अवैध संपत्ति को किया ध्वस्त
रमेश रूलानिया हत्याकांड मामले में धरना समाप्त हो गया है. इस मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
Published : October 9, 2025 at 9:55 AM IST
कुचामन सिटी/जैसलमेर : कुचामन में कारोबारी रमेश रूलानिया हत्याकांड के बाद से लोगों में आक्रोश है. बुधवार को भी परिजनों और सर्व समाज के लोगों ने लगातार कुचामन थाने के बाहर धरना जारी रखा. देर रात जिला प्रशासन से समझौता होने के बाद ये धरना समाप्त हुआ. धरने में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे और मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने की मांग उठाई. बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. मंत्री के रिश्तेदार की दिनदहाड़े हत्या होना शर्मनाक है. सरकार को तत्काल अपराधियों को पकड़ना चाहिए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देनी चाहिए. इसी कड़ी में जैसलमेर जिले में भी पुलिस प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों में सख्त नाकाबंदी कर वाहनों की गहन जांच शुरू कर दी है. बुधवार देर रात से ही पुलिस ने जैसलमेर-बाड़मेर हाईवे सहित कई मार्गों पर नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया.
परिजनों की प्रमुख मांगें ये थी जो मानी गई : कुचामन सिटी एडीएम राकेश गुप्ता ने बताया कि पीड़ित परिवार और सर्व समाज की जो मांगें थी, उन्हें माना गया है. इनमें पहली मांग थी कि कुचामन वृताधिकारी और थानाधिकारी सहित कुछ पुलिसकर्मियों को हटाया जाए. दूसरी मांग थी कि पूर्व में फिरौती मामले में गिरफ्तार आरोपी शफीक की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया जाए. तीसरी मांग मृतक रमेश रूलानिया के परिवार को तत्काल सुरक्षा दी जाए. चौथी मांग हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए. पांचवीं मांग विदेश से फिरौती, रंगदारी और अपराध का नेटवर्क चलाने वाले अपराधियों को उन देशों की सरकार और इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार कर भारत लाने की मांग भारत सरकार तक पहुंचाई जाए.
पढ़ें. जिम में भाजपा नेता को मारी गोली, हुई मौत, कुछ दिन पहले मिली थी धमकी
कलेक्टर और एसपी धरना स्थल पर पहुंचे : बुधवार सुबह भी सर्व समाज का धरना जारी था. शाम होते-होते जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत और एसपी ऋचा तोमर खुद धरना स्थल पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने परिजनों से संवाद किया और सभी मांगों पर सहमति जताई. इसके बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने और अंतिम संस्कार करने पर सहमति दी. इस मामले में पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी ने कुचामन डिप्टी एसपी अरविन्द विश्नोई, थाना प्रभारी सतपाल चोधरी को सस्पेंड किया है. साथ ही कुचामन थाने के कई पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है.
आरोपी शफीक की अवैध संपत्ति को किया ध्वस्त : नगर परिषद का दस्ता बुधवार शाम पुलिस जाप्ते के साथ प्रेरणा टावर की छत पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंचा. इस दौरान आरोपी शफीक के परिजन और समर्थक विरोध में उतर आए. उन्होंने सड़क जाम कर करीब एक घंटे तक नारेबाजी की और आरोप लगाया कि प्रशासन ने कल रात ही सात दिन का नोटिस चस्पा किया था, लेकिन सिर्फ 24 घंटे में ही ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया, यह गलत है. स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए बल प्रयोग किया, जिसमें कुछ महिलाएं और पुरुष हल्के रूप से घायल हुए. नगर परिषद के आयुक्त शिकेश व तहसीलदार कैलाश चौधरी के नेतृत्व में पुलिस के सहयोग से जी क्लब को तोड़ा गया. फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है और माहौल नियंत्रित कर लिया गया है.
जानिए पूरा मामला : मंगलवार सुबह कुचामन सिटी में कारोबारी रमेश रूलानिया की जिम के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के कुछ घंटे बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा के साथी वीरेंद्र चारण ने सोशल मीडिया पोस्ट डालकर हत्या की जिम्मेदारी ली थी. चारण ने लिखा था कि रूलानिया ने फोन पर अपमानजनक बातें की थीं और कहा था कि वह 100 रुपए भी नहीं देगा, इसलिए हमने उसे सजा दी है. इस पोस्ट के बाद पुलिस ने फिरौती के एंगल से जांच शुरू की है. जिला पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपियों पर ₹25,000 के इनाम की घोषणा भी की है.
जैसलमेर में नाकाबंदी : घटना के बाद संदिग्धों के फरार होने की आशंका को देखते हुए जैसलमेर पुलिस ने नाकाबंदी की है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश दान जुगतावत स्वयं देर रात नाकाबंदी पॉइंट पर पहुंचे और जांच व्यवस्था का जायजा लिया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाशदान जुगतावत का कहना है कि गोलीकांड से जुड़े संदिग्ध किसी भी मार्ग से प्रदेश से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे में सीमावर्ती जिलों में अलर्ट रहना बेहद जरूरी है.