रमेश रूलानिया हत्याकांड : सहमति के बाद धरना समाप्त, आरोपी शफीक की अवैध संपत्ति को किया ध्वस्त

October 9, 2025

कुचामन सिटी/जैसलमेर : कुचामन में कारोबारी रमेश रूलानिया हत्याकांड के बाद से लोगों में आक्रोश है. बुधवार को भी परिजनों और सर्व समाज के लोगों ने लगातार कुचामन थाने के बाहर धरना जारी रखा. देर रात जिला प्रशासन से समझौता होने के बाद ये धरना समाप्त हुआ. धरने में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे और मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने की मांग उठाई. बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. मंत्री के रिश्तेदार की दिनदहाड़े हत्या होना शर्मनाक है. सरकार को तत्काल अपराधियों को पकड़ना चाहिए और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देनी चाहिए. इसी कड़ी में जैसलमेर जिले में भी पुलिस प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों में सख्त नाकाबंदी कर वाहनों की गहन जांच शुरू कर दी है. बुधवार देर रात से ही पुलिस ने जैसलमेर-बाड़मेर हाईवे सहित कई मार्गों पर नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया. परिजनों की प्रमुख मांगें ये थी जो मानी गई : कुचामन सिटी एडीएम राकेश गुप्ता ने बताया कि पीड़ित परिवार और सर्व समाज की जो मांगें थी, उन्हें माना गया है. इनमें पहली मांग थी कि कुचामन वृताधिकारी और थानाधिकारी सहित कुछ पुलिसकर्मियों को हटाया जाए. दूसरी मांग थी कि पूर्व में फिरौती मामले में गिरफ्तार आरोपी शफीक की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया जाए. तीसरी मांग मृतक रमेश रूलानिया के परिवार को तत्काल सुरक्षा दी जाए. चौथी मांग हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए. पांचवीं मांग विदेश से फिरौती, रंगदारी और अपराध का नेटवर्क चलाने वाले अपराधियों को उन देशों की सरकार और इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार कर भारत लाने की मांग भारत सरकार तक पहुंचाई जाए. पढ़ें. जिम में भाजपा नेता को मारी गोली, हुई मौत, कुछ दिन पहले मिली थी धमकी कलेक्टर और एसपी धरना स्थल पर पहुंचे : बुधवार सुबह भी सर्व समाज का धरना जारी था. शाम होते-होते जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत और एसपी ऋचा तोमर खुद धरना स्थल पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने परिजनों से संवाद किया और सभी मांगों पर सहमति जताई. इसके बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने और अंतिम संस्कार करने पर सहमति दी. इस मामले में पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी ने कुचामन डिप्टी एसपी अरविन्द विश्नोई, थाना प्रभारी सतपाल चोधरी को सस्पेंड किया है. साथ ही कुचामन थाने के कई पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है.