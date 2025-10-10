ETV Bharat / state

रमेश रूलानिया हत्याकांड: पुलिस ने हत्या के 7 सह-आरोपियों को किया गिरफ्तार

कुचामन सिटी के व्यापारी की हत्या करने वाले मुख्य आरोपियों को लेकर पुलिस को अहम सुराग मिले हैं.

Seven co-accused arrested by police
पुलिस गिरफ्त में 7 सह-आरोपी (ETV Bharat Kuchaman City)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 10, 2025 at 6:20 PM IST

3 Min Read
कुचामन सिटी: डीडवाना जिले के कुचामन सिटी में व्यापारी रमेश रूलानिया हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले चार आरोपितों के 7 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है. यह सभी आरोपी हत्याकांड के षड्यंत्र में शामिल थे. साथ ही बदमाश जिस स्कॉर्पियो गाड़ी से हत्याकांड को अंजाम देने पहुंचे थे, उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है. इसके अलावा पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपियों गणपत गुर्जर, महेश गुर्जर, धर्मेंद्र उर्फ देवा और जुबेर अहमद की पहचान कर ली है.

इस मामले को लेकर एसपी ऋचा तोमर ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में बताया कि हत्याकांड के बाद पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों की टीमों ने आरोपितों की तलाश शुरू की. इस दौरान कई संदिग्धों से पूछताछ, 500 किलोमीटर तक के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और संदिग्ध मोबाइल नंबरों की सीडीआर जांच की गई. इस दौरान वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों के सहयोगी सफीक खान, किशन लाल गुर्जर, खुशीराम, दिनेश, रामकेश, राम सिंह और पावन चारण तक पहुंचने में पुलिस कामयाब हुई. जिसके बाद 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

मुख्य आरोपियों को लेकर पुलिस को मिले अहम सुराग (ETV Bharat Kuchaman City)

सहयोग करने वालों को भी थी वारदात की जानकारी: एसपी ने बताया कि इस हत्याकांड को अंजाम देने की सुपारी पवन चारण ने ली थी. इसके बाद पवन चारण और गणपत गुर्जर इस वारदात में शामिल हो गए. पवन चारण को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी. सफीक खान रंगदारी मांगने के मामले में पूर्व में गिरफ्तार हो चुका है. उसे भी इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी थी. जबकि खुशीराम और दिनेश ने हत्यारों को गाड़ी मुहैया करवाई थी. बाकी लोगों ने भी इन बदमाशों को अलग-अलग प्रकार से सहयोग दिया था.

मुख्य आरोपियों की हुई पहचान: एसपी ने बताया कि हत्याकांड को अंजाम देने वाले चारों आरोपियों की पहचान हो चुकी है. उन पर 25000 का इनाम घोषित किया जा चुका है. फरार चारों आरोपितों के बारे में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं. पुलिस की कई टीमें प्रदेश भर के अनेक अलग-अलग जिलों में भेजी गई है, जो लगातार आरोपितों की तलाश में जुटी हुई है. एसपी ने बताया कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों को सहयोग देने वाले या उन्हें शरण देने वाले लोगों पर भी पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी.

उन्होंने बताया कि कुचामन सिटी के कारोबारी रमेश रूलानिया की 7 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना के वक्त वे जिम में वर्कआउट करने आए थे. इस हत्याकांड की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग के वीरेंद्र चरण ने ली थी. रमेश रूलानिया को 1 साल पहले भी रोहित गोदारा गैंग से रंगदारी के लिए धमकी मिली थी, लेकिन उन्होंने तब रंगदारी नहीं दी और पुलिस में मामला दर्ज करवाया था. इसके बाद पुलिस ने उन्हें सिक्योरिटी भी उपलब्ध करवाई थी, लेकिन कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनकी सुरक्षा हटा ली गई.

