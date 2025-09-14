ETV Bharat / state

कानपुर के रमेश चंद्र 33 सालों से बने मूक-बधिर बच्चों की आवाज, दे रहे है निशुल्क शिक्षा

रमेश चंद्र बने मूक-बधिर बच्चों की आवाज ( Photo Credit; ETV Bharat )

डोनेशन से चलता है स्कूल का खर्च: 78 वर्षीय रमेश चंद्र दीक्षित ने कहा कि इन बच्चों के साथ रहकर कभी नहीं लगता कि मैं बुजुर्ग हूं. स्कूल का पूरा खर्च जहां डोनेशन से वहन किया जाता है. वहीं, उन्होंने 27 सालों तक खुद निजी कंपनी में नौकरी करके जो राशि एकत्रित की उससे अपना सारा खर्च वहन करते हैं.

स्कूल में कुल 170 छात्र: यहां पूरे शहर से कुल 170 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. यहां प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होती है, जिसमें 10वीं तक यूपी बोर्ड के नियमों के अंतर्गत स्कूल संचालित होता है. 11वीं व 12वीं के लिए एनआईओएस बोर्ड के नियम लागू हैं. छात्रों को लाने-ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था है. सभी छात्रों को स्पेशल एजुकेटर पढ़ाते हैं.

निशुल्क प्रवेश: उस समय ही रमेश चंद्र व उनके बड़े भाई ने तय किया था कि स्कूल में मूक बधिर बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा. 1994 में रमेश चंद्र दीक्षित ने बिठूर में 6 बीघा जमीन खरीदी. उसके बाद स्कूल का संचालन बिठूर में ही शुरू कर दिया. रमेश चंद्र दीक्षित बताते हैं यह स्कूल 33 सालों चल रहा है.

कानपुर: समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं, जो अपने लिए जीवन न जीते हुए दूसरों के लिए अपना संपूर्ण जीवन दे देते हैं. ऐसे ही लोगों में शामिल हैं कानपुर के काकादेव निवासी रमेश चंद्र दीक्षित. अपने बड़े भाई डॉ. सूर्य नारायण दीक्षित से प्रेरित होकर और उनकी मदद से साल 1991 में उन्होंने काकादेव स्थित अपने घर पर ही ज्योति मूक बधिर विद्यालय की शुरुआत की.

रमेश चंद्र ने कहा कि स्कूल में छात्रों को सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास रहता है. यहां के छात्र कहीं काम करते हुए दिखते हैं जो खुशी मिलती है उसका कोई मोल नहीं.



स्मार्ट क्लास, छात्रावास व खेलकूद की सुविधा: रमेश चंद्र दीक्षित ने कहा कि स्कूल में छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासेस संचालित होती हैं. उन्हें विशेष इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से पढ़ाया जाता है. 50 छात्राएं के लिए छात्रावास की सुविधा है. छह बीघा परिसर में छात्र के लिए खेलकूद का मैदान भी है. शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर इस स्कूल परिसर में शांत व हरे भरे वातावरण के बीच बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं.

खास बातें (Photo Credit; ETV Bharat)

रमेश चंद्र दीक्षित ने कहा कि यहां छात्रों को एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के तहत चमड़े के उत्पाद तैयार करना सीख लिया है. ये बच्चे कंप्यूटर से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल करते हैं. इसके अलावा उन्हें फ्रिज, एसी बनाना भी सिखाया जाता है.

स्कूल का सालाना औसतन खर्च एक करोड़ के पार: रमेश चंद्र दीक्षित ने बताया, स्कूल का सालाना औसतन खर्च एक करोड़ के पार पहुंचता है. साल 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर एक करोड़ 15 लाख 75 हजार नौ सौ 49 (1,15,75,949) रुपये खर्च किए गए. सरकार से आर्थिक सहयोग शून्य रहता है.

उन्होंने बताया कि आर्थिक चुनौतियों को लेकर कहा कि आवश्यकतानुसार खर्च के अनुपात में आय की कमी है. स्कूल के लिए सबसे बड़ी चुनौती- अभिभावकों की निष्क्रियता व आर्थिक कमी है. 12वीं के लिए यूपी बोर्ड की मान्यता को लेकर आवेदन हो चुका है.

ज्योति मूक बधिर विद्यालय (Photo Credit; ETV Bharat)

कुल 22 शिक्षक: उन्होंने कहा कि छात्रावास में छात्राएं को पलगं, गद्दा, मेज, कुर्सी, बिजली पानी, विशेष उपकरण, स्टेशनरी का सामान आदि मुहैया कराया जाता है. स्कूल में शिक्षकों की कुल संख्या प्रधानाचार्य को मिलाकर 22 है. वहीं, शिक्षकों को 12 से 15 हजार रुपये प्रतिमाह तक वेतन दिया जाता है.

क्लास में छात्र (Photo Credit; ETV Bharat)

छात्र शिवांशु ने लिखकर बताया कि सन 2025 की 10वीं की परीक्षा में उन्हें 74 प्रतिशत अंक मिले. उन्होंने कला उत्सव में पहला स्थान हासिल किया. खेलों में भी शिवांशु को कई पुरस्कार मिल चुके हैं.

नौवीं के छात्र सुमित कुशवाहा ने लिखकर बताया कि विद्यालय का वातावरण बहुत बेहतर है. यहां पढ़ाई के साथ कई विधाओं में प्रशिक्षित भी किया जाता है. जिससे आप की पढ़ाई पूरी कर हुनरमंद बन सकें. स्कूल में समय-समय पर खेलकूद गतिविधियां संचालिति होती हैं. विशेषज्ञों से संवाद होता है.

