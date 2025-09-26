ETV Bharat / state

कोरबा में रामभद्राचार्य, कहा- देर लगेगी लेकिन भारत जरूर बनेगा हिंदू राष्ट्र, चित्रकूट में रामनवमी को वैदिक गुरुकुल का उद्घाटन

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ( ETV Bharat Chhattisgarh )

Published : September 26, 2025 at 7:15 AM IST | Updated : September 26, 2025 at 7:24 AM IST

कोरबा: प्रसिद्ध संत जगद्गुरु रामभद्राचार्य राम कथा के लिए कोरबा प्रवास पर हैं. भवानी मंदिर के पास नवनिर्मित मानस मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में उनकी राम कथा चल रही है. गुरुवार को उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की देश व धर्म से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी. अक्सर वह जिस तरह के बयान देने के लिए सुर्खियों में रहते हैं ठीक उसी तरह की बातें उन्होंने अपने कोरबा प्रवास के दौरान भी कहीं. रामभद्राचार्य ने छत्तीसगढ़ की मौजूदा स्थिति पर भी टिप्पणी की और कहा कि राज्य से जिस तेजी से नक्सली उन्मूलन हो रहा है, उसी तरह यहां से धर्मांतरण का भी जल्द ही निर्मूलन होगा. यहां से धर्मांतरण की समस्या पूरी तरह से समाप्त होगी. यह भी कहा कि हिंदू राष्ट्र बनने में कुछ देरी है, किंतु भारत हिंदू राष्ट्र अवश्य बनेगा. अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का श्रेय उन्होंने नेताओं के बजाय संतों को दिया.

