ETV Bharat / state

कोरबा में रामभद्राचार्य, कहा- देर लगेगी लेकिन भारत जरूर बनेगा हिंदू राष्ट्र, चित्रकूट में रामनवमी को वैदिक गुरुकुल का उद्घाटन

जगद्गुरु रामभद्राचार्य राम कथा के लिए कोरबा में हैं. संत ने कहा जैसे माओवाद कम हो रहा है वैसे ही धर्मांतरण भी बंद हो जाएगा.

Jagadguru Rambhadracharya
जगद्गुरु रामभद्राचार्य (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2025 at 7:15 AM IST

Updated : September 26, 2025 at 7:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: प्रसिद्ध संत जगद्गुरु रामभद्राचार्य राम कथा के लिए कोरबा प्रवास पर हैं. भवानी मंदिर के पास नवनिर्मित मानस मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में उनकी राम कथा चल रही है. गुरुवार को उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की देश व धर्म से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी. अक्सर वह जिस तरह के बयान देने के लिए सुर्खियों में रहते हैं ठीक उसी तरह की बातें उन्होंने अपने कोरबा प्रवास के दौरान भी कहीं.

रामभद्राचार्य ने छत्तीसगढ़ की मौजूदा स्थिति पर भी टिप्पणी की और कहा कि राज्य से जिस तेजी से नक्सली उन्मूलन हो रहा है, उसी तरह यहां से धर्मांतरण का भी जल्द ही निर्मूलन होगा. यहां से धर्मांतरण की समस्या पूरी तरह से समाप्त होगी. यह भी कहा कि हिंदू राष्ट्र बनने में कुछ देरी है, किंतु भारत हिंदू राष्ट्र अवश्य बनेगा. अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का श्रेय उन्होंने नेताओं के बजाय संतों को दिया.

कोरबा में रामभद्राचार्य (ETV Bharat Chhattisgarh)

हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार : अपनी आलोचना करने वालों को जवाब देते हुए जगद्गुरु ने कहा कि किसी और को तो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है. यह मुझे ही मिला है. इसलिए यदि कोई जलता है तो मैं क्या करूं और वैसे भी हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार. उन्होंने युवा संत आचार्य धीरेंद्र शास्त्री (बागेश्वर धाम) की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे उनके शिष्य हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं. उन्होंने खुशी व्यक्त की कि सनातन धर्म का प्रसार तेजी से हो रहा है.

Jagadguru Rambhadracharya
कोरबा में जगद्गुरु रामभद्राचार्य (ETV Bharat Chhattisgarh)

वैदिक गुरुकुल की होगी स्थापना : उन्होंने बताया कि वह चित्रकूट में वैदिक गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं. रामनवमी के दिन इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा. जिसका लाभ ऑनलाइन माध्यम से पूरे देश को मिलेगा. उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी वैदिक गुरुकुल स्थापित करने की इच्छा जताई. जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने भवानी मंदिर जिस क्षेत्र जोगिया डेरा में बसा है. उसे अब 'कौशल्या धाम' के नाम से जाने जाने की बात कही. उन्होंने नव निर्मित मानस मंदिर को दिव्य और भव्य निर्माण बताया, जिसके लिए उन्होंने भवानी मंदिर की ज्योति को प्रेरित किया था.

शारदीय नवरात्रि 2025: संतान सुख चाहिए तो करें मां स्कंदमाता की पूजा, ये है पूजा विधि
नवरात्रि 2025: अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर रायपुर के माना में दुर्गा पंडाल, 40 लाख का है पूजा का बजट
छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंस की नई सुरक्षित पनाहगाह, वनभैंसों के संरक्षण में बारनवापारा अभयारण्य ने लिखी नई कहानी
Last Updated : September 26, 2025 at 7:24 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

KORBAJAGADGURU RAMBHADRACHARYAरामभद्राचार्य राम कथाहिंदू राष्ट्रHINDU NATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ नक्सलवाद का उदय, बस्तर के रेड कॉरिडोर बनने की पूरी कहानी

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

प्रकाश और कौवों की 30 साल से दोस्ती बरकरार, जानिए, अटूट रिश्तों की अनोखी कहानी

मैनपाट में खुला देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, प्लास्टिक वेस्ट लाने पर मिलेगा खाना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.