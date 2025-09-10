रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज में हाथी की मौत पर बड़ी कार्रवाई
शनिवार को नर हाथी की संदेहास्पद मौत हो गई थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 10, 2025 at 12:04 PM IST
बलरामपुर: रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के अंतर्गत बीते शनिवार रात नर हाथी की संदेहास्पद मौत हो गई. हाथी की मौत के बाद वन विभाग ने उसका पोस्टमॉर्टम कराया. प्रारंभिक रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि करंट लगने से हाथी की मौत हुई. जिसके बाद बाद वन विभाग ने मामले में कार्रवाई शुरू की.
करंट लगने से हाथी की मौत: रामानुजगंज रेंजर निखिल सक्सेना ने बताया कि महावीरगंज के कोडाकु पारा में हाथी की मौत की सूचना मिलने के बाद घटना स्थल और आसपास की बारीकी से जांच की गई. जांच में हाई टेंशन विद्युत तार मिले. जिसे जब्त किया गया. शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत का खुलासा होने के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.
कौन है दो आरोपी: जिस जगह हाथी का शव पड़ा हुआ था. उसी के पार के घर में रहने वाले दो आरोपी रामबरण और विरेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों ने अपने घर तक अवैध कनेक्शन तार खींचा था. वन विभाग के मुताबिक हाथियों ने उनके घर में तोड़फोड़ की थी जिससे आरोपियों का इरादा जंगली जानवर को करंट में फंसाने का था.
हाथी की मौत के जिम्मेदार आरोपी गिरफ्तार: फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. इस मामले में बिजली विभाग की लापरवाही भी सामने आई है. रामानुजगंज रेंजर ने बताया कि मामले में जांच जारी है. जो भी इस घटना में संलिप्त होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.