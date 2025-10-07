ETV Bharat / state

रामानुजगंज में 11 साल के बच्चे ने दी जान

जिस समय ये घटना हुई उस समय बच्चा घर में अकेला था. रामानुजगंज थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.

RAMANUJGANJ NEWS
रामानुजगंज (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 7, 2025 at 1:40 PM IST

2 Min Read
बलरामपुर: रामानुजगंज नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक चार में 11 वर्षीय बच्चे का शव घर पर फांसी में लटकता मिला. जिस समय ये घटना हुई उस समय बच्चे के परिजन घर में मौजूद नहीं थे. बच्चे के पिता जिला अस्पताल में ड्रेसर का काम करते हैं. मां हाउस वाइफ है.

11 साल के बच्चे ने दी जान: रामानुजगंज के खोपा महुआ मोहल्ले में सोमवार रात साढ़े 7 से 8 बजे के बीच की घटना है. बच्चे का नाम हार्दिक रवि है. 11 साल का हार्दिक सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में पांचवीं क्लास में पढ़ता है. जब यह घटना हुई उस दौरान बच्चे के परिजन घर पर मौजूद नहीं थे जब वे घर आए तो उन्होंने बच्चे को फांसी पर लटके हुए देखा. इस मंजर को देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. बच्चे को तुरंत फंदे से उतारा गया. परिजन बच्चे को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. बच्चे की मौत हो गई.

रामानुजगंज में 5वीं में पढ़ने वाले बच्चे ने दी जान (ETV Bharat Chhattisgarh)

रामानुजगंज पुलिस कर रही जांच: घटना की जानकारी रामानुजगंज पुलिस को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है.रामानुजगंज थाना के उप निरीक्षक निर्मल राजवाड़े ने बताया "इस घटना की सूचना मिलने के बाद हमारी टीम घटना स्थल पर पहुंची और मौका मुआयना किया. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. सभी पहलुओं से जांच कर रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."

आत्महत्या की आशंका: बीएमओ डॉ महेश गुप्ता ने कहा कि एक असामान्य घटना हुई है. जिस समय बच्चे को अस्पताल लाया गया था, तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी. पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के गले में हैंगिंग के निशान दिख रहे हैं. जिससे प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद और खुलासा हो सकेगा.

