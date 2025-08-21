रायपुर: छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार के बाद बड़े राजनीतिक फेरबदल की आहट तेज हो गई है. मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब सियासी गलियारों में नई हलचल बढ़ गई है. राजनीतिक सूत्रों का दावा है कि जल्द ही मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया जा सकता है. वहीं उनकी जगह पर भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी जा सकती है.
रमन सिंह के दिल्ली दौरे से अटकलें हुई तेज: सूत्रों के मुताबिक हाल ही में डॉ. रमन सिंह दिल्ली दौरे पर थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद से ही यह चर्चा और तेज हो गई है कि उन्हें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी जाएगी. हालांकि इस पर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन भाजपा संगठन के भीतर इसे लगभग तय माना जा रहा है.
अमर अग्रवाल होंगे नए स्पीकर?: रमन सिंह के राज्यपाल नियुक्त होने की स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष का पद खाली हो जाएगा. ऐसे में भाजपा नेतृत्व वरिष्ठ नेता और बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. अमर अग्रवाल लंबे समय तक राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और वित्त मंत्री सहित कई महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुके हैं. उनका अनुभव और संगठन में पकड़ उन्हें इस दौड़ में सबसे आगे रखता है.
रमन सिंह का लंबा राजनीतिक सफर: डॉ. रमन सिंह का राजनीतिक करियर एक साधारण पार्षद से शुरू होकर मुख्यमंत्री और अब विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचा. 1999 में वे केंद्र सरकार में मंत्री बने. 2003 से 2018 तक लगातार 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे. 2023 में दोबारा विधायक बने और विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी संभाली. अगर उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया जाता है तो यह उनके करियर का एक और ऐतिहासिक पड़ाव होगा.
क्या हैं संकेत?: मंत्रिमंडल विस्तार और राज्यपाल–स्पीकर पद पर संभावित बदलाव, दोनों इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भाजपा छत्तीसगढ़ में भविष्य की राजनीति को नए सिरे से आकार दे रही है. संगठन युवाओं को मौका देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और वरिष्ठ नेताओं को नई जिम्मेदारियों से नवाज कर संतुलन साध रहा है.