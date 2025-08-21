ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से बड़े फेरबदल की आहट तेज हो गई है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार के बाद बड़े राजनीतिक फेरबदल की आहट तेज हो गई है. मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब सियासी गलियारों में नई हलचल बढ़ गई है. राजनीतिक सूत्रों का दावा है कि जल्द ही मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया जा सकता है. वहीं उनकी जगह पर भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी जा सकती है.

रमन सिंह के दिल्ली दौरे से अटकलें हुई तेज: सूत्रों के मुताबिक हाल ही में डॉ. रमन सिंह दिल्ली दौरे पर थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद से ही यह चर्चा और तेज हो गई है कि उन्हें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी जाएगी. हालांकि इस पर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन भाजपा संगठन के भीतर इसे लगभग तय माना जा रहा है.

अमर अग्रवाल होंगे नए स्पीकर?: रमन सिंह के राज्यपाल नियुक्त होने की स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष का पद खाली हो जाएगा. ऐसे में भाजपा नेतृत्व वरिष्ठ नेता और बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. अमर अग्रवाल लंबे समय तक राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और वित्त मंत्री सहित कई महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुके हैं. उनका अनुभव और संगठन में पकड़ उन्हें इस दौड़ में सबसे आगे रखता है.

पीएम से मुलाकात के बाद अटकलें तेज: वहीं इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा का कहना है कि ''इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. उसकी वजह है कि हाल ही में उनका दिल्ली प्रवास था. वहां उन्होंने लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री से मुलाकात की. यही वजह है कि अब इस तरह की चर्चा राजनीतिक गलियारों में है''.रमन सिंह के कई विकल्प हो सकते हैं मौजूद: वहीं रमन सिंह के जाने के बाद उनकी जगह की भरपाई कौन करेगा, इस सवाल के जवाब में उचित शर्मा ने कहा कि ''यदि ऐसा होता है तो पार्टी के पास कई विकल्प मौजूद रहते हैं. छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहां काफी सीनियर लोग भी मौजूद हैं. उनसे इनकी भरपाई की जा सकती है. वहीं स्पीकर की बात की जाए तो उसके लिए भी कई योग्य चेहरे हैं. अमर अग्रवाल भी चेहरा है, वरिष्ठ मंत्री और विधायक रहे हैं''.क्या अभिषेक सिंह को एडजस्ट करने की कवायद?: वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक उचित शर्मा का कहना है कि ''यह पूरा फेरबदल रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह को राजनीति में एडजस्ट करने की कवायद भी हो सकता है. अगर रमन सिंह को राज्यपाल बनाया गया तो राजनांदगांव से उपचुनाव तय है, और वहां अभिषेक सिंह प्रबल दावेदार हो सकते हैं. हालांकि यह भाजपा के लिए यह बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि रमन सिंह की लोकप्रियता अलग स्तर पर थी, उनकी तुलना कोई दूसरा चेहरा आसानी से नहीं कर सकता''.भाजपा की रणनीति, युवाओं को मौका, वरिष्ठों को सम्मान: विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा छत्तीसगढ़ में पीढ़ी परिवर्तन की रणनीति पर काम कर रही है. युवाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, वहीं वरिष्ठ नेताओं को राज्यपाल और स्पीकर जैसे संवैधानिक पद देकर सम्मानजनक जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है.मंत्रिमंडल विस्तार के बीच बड़ा राजनीतिक संकेत: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने हाल ही में पौने दो साल बाद बड़ा कैबिनेट विस्तार किया. 3 नए चेहरों को शामिल कर संगठनात्मक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की गई. इसे पार्टी की 2028 की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा. ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल जैसे पदों पर फेरबदल भी भाजपा की इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

रमन सिंह का लंबा राजनीतिक सफर: डॉ. रमन सिंह का राजनीतिक करियर एक साधारण पार्षद से शुरू होकर मुख्यमंत्री और अब विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचा. 1999 में वे केंद्र सरकार में मंत्री बने. 2003 से 2018 तक लगातार 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे. 2023 में दोबारा विधायक बने और विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी संभाली. अगर उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया जाता है तो यह उनके करियर का एक और ऐतिहासिक पड़ाव होगा.

क्या हैं संकेत?: मंत्रिमंडल विस्तार और राज्यपाल–स्पीकर पद पर संभावित बदलाव, दोनों इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भाजपा छत्तीसगढ़ में भविष्य की राजनीति को नए सिरे से आकार दे रही है. संगठन युवाओं को मौका देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और वरिष्ठ नेताओं को नई जिम्मेदारियों से नवाज कर संतुलन साध रहा है.

