डोंगरगढ़ जाने वाले पदयात्रियों के लिए पहल, सेवा पंडालों में भक्तों के लिए विशेष सुविधा

बोल बम समिति के सेवा पंडाल पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रमन सिंह भी पहुंचे: दुर्ग जिले के खुर्सीपार स्थित बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति के सेवा पंडाल में बुधवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह पहुंचे. उन्होंने यहां परंपरानुसार विधि-विधान से मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की और श्रद्धालुओं को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दीं.

दुर्ग: देशभर में दुर्गा उत्सव धूम धाम से मनाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में भी मां बमलेश्वरी के दर्शन करने दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं. इनमें से कई श्रद्धालु तो रायपुर समेत कई जगह से पैदल यात्रा कर डोंगरगढ़ जाते हैं. ऐसे ही यात्रियों के लिए खुर्सीपार की बोल बम समिति समेत कई समितियों ने सेवा पंडाल की व्यवस्था की है.

डोंगरगढ़ के पदयात्रियों की होती है सेवा: दरअसल, समिति ने हर साल की तरह इस साल भी सेवा पंडाल का आयोजन किया है. नवरात्रि में कई श्रद्धालु पैदल डोंगरगढ़ जाते हैं और इस पंडाल में हर दिन हजारों की संख्या में ऐसे पदयात्रियों की सेवा की जाती है. यहां समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार यात्रियों के लिए भोजन, पानी और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं.

डॉ. रमन सिंह ने खुर्सीपार के सेवा पंडाल में पूजा की. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सेवा भाव की सराहना: छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने समिति की पहल की सराहना की. रमन सिंह ने कहा कि मां बमलेश्वरी जाने वाले श्रद्धालुओं की सेवा, समर्पित भाव से की जा रही है. इस तरह की सेवा भावना वास्तव में समाज के लिए प्रेरणास्रोत है. इससे श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलती है.

बम्लेश्वरी जाने वाले यात्रियों की सेवा हो रही है, इसे लेकर बोल बम सेवा समिति को बहुत बहुत बधाई- डॉ. रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष

सेवा हमारा सौभाग्य: समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी दुर्गा पंडाल सजाया गया है, जहां आने वाले पदयात्रियों को निरंतर सेवा दी जा रही है. उन्होंने कहा कि भक्तों की सेवा करना ही हमारा सौभाग्य है.

डोंगरगढ़ के पदयात्रियों के लिए पहल की सराहना की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारा सौभाग्य है कि, हम पदयात्रियों भक्तगणों की सेवा कर पा रहे हैं. यहां रुकने के लिए उनकी पूरी व्यवस्था की जा रही है- दया सिंह, अध्यक्ष, बोल बम सेवा समिति

जानिए डोंगरगढ़ के बारे में: यहां ऊंची पहाड़ी पर मां बमलेश्वरी देवी मंदिर स्थित है. हर साल यहां नवरात्र पर विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं. यहां करीब 1000 सीढ़ी चढ़कर पहाड़ी पर स्थित माता के मंदिर तक पहुंचा जाता है. हालांकि यहां सीढ़ियों के अलावा रोपवे की सुविधा भी है.