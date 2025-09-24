ETV Bharat / state

डोंगरगढ़ जाने वाले पदयात्रियों के लिए पहल, सेवा पंडालों में भक्तों के लिए विशेष सुविधा

छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह भी खुर्सीपार के सेवा पंडाल पहुंचे और पूजा की.

Raman Singh on bol bam sewa samiti
बोल बम समिति के सेवा पंडाल पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2025 at 6:33 PM IST

Updated : September 24, 2025 at 6:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: देशभर में दुर्गा उत्सव धूम धाम से मनाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में भी मां बमलेश्वरी के दर्शन करने दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं. इनमें से कई श्रद्धालु तो रायपुर समेत कई जगह से पैदल यात्रा कर डोंगरगढ़ जाते हैं. ऐसे ही यात्रियों के लिए खुर्सीपार की बोल बम समिति समेत कई समितियों ने सेवा पंडाल की व्यवस्था की है.

रमन सिंह भी पहुंचे: दुर्ग जिले के खुर्सीपार स्थित बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति के सेवा पंडाल में बुधवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह पहुंचे. उन्होंने यहां परंपरानुसार विधि-विधान से मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की और श्रद्धालुओं को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दीं.

बोल बम समिति के सेवा पंडाल पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डोंगरगढ़ के पदयात्रियों की होती है सेवा: दरअसल, समिति ने हर साल की तरह इस साल भी सेवा पंडाल का आयोजन किया है. नवरात्रि में कई श्रद्धालु पैदल डोंगरगढ़ जाते हैं और इस पंडाल में हर दिन हजारों की संख्या में ऐसे पदयात्रियों की सेवा की जाती है. यहां समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार यात्रियों के लिए भोजन, पानी और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं.

Raman Singh on bol bam sewa samiti
डॉ. रमन सिंह ने खुर्सीपार के सेवा पंडाल में पूजा की. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सेवा भाव की सराहना: छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने समिति की पहल की सराहना की. रमन सिंह ने कहा कि मां बमलेश्वरी जाने वाले श्रद्धालुओं की सेवा, समर्पित भाव से की जा रही है. इस तरह की सेवा भावना वास्तव में समाज के लिए प्रेरणास्रोत है. इससे श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलती है.

बम्लेश्वरी जाने वाले यात्रियों की सेवा हो रही है, इसे लेकर बोल बम सेवा समिति को बहुत बहुत बधाई- डॉ. रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष

सेवा हमारा सौभाग्य: समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी दुर्गा पंडाल सजाया गया है, जहां आने वाले पदयात्रियों को निरंतर सेवा दी जा रही है. उन्होंने कहा कि भक्तों की सेवा करना ही हमारा सौभाग्य है.

Raman Singh on bol bam sewa samiti
डोंगरगढ़ के पदयात्रियों के लिए पहल की सराहना की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारा सौभाग्य है कि, हम पदयात्रियों भक्तगणों की सेवा कर पा रहे हैं. यहां रुकने के लिए उनकी पूरी व्यवस्था की जा रही है- दया सिंह, अध्यक्ष, बोल बम सेवा समिति

जानिए डोंगरगढ़ के बारे में: यहां ऊंची पहाड़ी पर मां बमलेश्वरी देवी मंदिर स्थित है. हर साल यहां नवरात्र पर विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं. यहां करीब 1000 सीढ़ी चढ़कर पहाड़ी पर स्थित माता के मंदिर तक पहुंचा जाता है. हालांकि यहां सीढ़ियों के अलावा रोपवे की सुविधा भी है.

कवर्धा के भोरमदेव मंदिर में राज्यपाल रमेन डेका ने की पूजा, बिहान योजना की महिलाओं से भी मिले
दुर्गा पंडाल में बस्तर के ढोकरा आर्ट की कलाकारी, ड्रैगन भी कर रहा श्रद्धालुओं का इंतजार
धमतरी की विंध्यवासिनी देवी का 'प्यारा सजा दरबार', 5 फीट का शंख और बावली आकर्षण का केंद्र
Last Updated : September 24, 2025 at 6:48 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

बोल बम सेवा समितिडोंगरगढ़RAMAN SINGH IN KHURSIPARBOL BAM SEWA SAMITIRAMAN SINGH ON BOL BAM SEWA SAMITI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ नक्सलवाद का उदय, बस्तर के रेड कॉरिडोर बनने की पूरी कहानी

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

प्रकाश और कौवों की 30 साल से दोस्ती बरकरार, जानिए, अटूट रिश्तों की अनोखी कहानी

मैनपाट में खुला देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, प्लास्टिक वेस्ट लाने पर मिलेगा खाना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.