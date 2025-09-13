ETV Bharat / state

बेंगलुरु में CPA सम्मेलन में शामिल हुए रमन, कहा- संवाद लोकतंत्र की आत्मा, जन विश्वास की नींव

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की.

CPA CONFERENCE BANGALORE
बेंगलुरु में CPA सम्मेलन में रमन सिंह (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 13, 2025 at 9:31 AM IST

3 Min Read
रायपुर: बेंगलुरु स्थित विधानसौध में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA) भारत क्षेत्र के 11वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है. दो दिवसीय सीपीएम कार्यक्रम का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ. जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह शामिल हुए. उन्होंने अपने विषय - "विधायी संस्थाओं में संवाद और चर्चा: जन विश्वास का आधार, जन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम" पर अपना संबोधन दिया. आज कार्यक्रम का समापन है.

बेंगलुरु में CPA सम्मेलन में रमन सिंह: रमन सिंह ने कहा "विधायी संस्थाएं केवल कानून बनाने वाली मशीनें नहीं हैं, बल्कि वे लोकतंत्र की आत्मा हैं. जहां जनता की आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिलती है. संवाद और चर्चा ही वह शक्ति है, जो लोकतंत्र को जीवंत और जनोन्मुख बनाए रखती है. लोकतंत्र का मूल आधार संवाद और विमर्श है. संसद और विधानसभाएं तभी फलती-फूलती हैं, जब उनमें खुले मन से सार्थक और रचनात्मक चर्चा हो. यही प्रक्रिया जनता के विश्वास को मजबूत करती है."

Commonwealth Parliamentary Association Conference
"संवाद से सरकार की नीतियां जनता तक पहुंचती": छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष ने युवाल नोआ हरारी की पुस्तक सेपिएन्स का उल्लेख किया और कहा "मानव सभ्यता के विकास में संवाद को सबसे अहम पड़ाव माना गया है. संवाद ही वह साधन है जिसने इंसान को जंगलों से निकालकर आधुनिक युग की ओर अग्रसर किया. आज भी समाज और लोकतंत्र का आधार संवाद ही है. उन्होंने यह भी कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही संवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है. स्वस्थ संवाद यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की नीतियां जनता के सामने खुली हों और विपक्ष को भी सरकार की नीतियों की समीक्षा का पर्याप्त अवसर मिले. इससे जनता का विश्वास सुदृढ़ होता है."

Commonwealth Parliamentary Association Conference
डॉ. सिंह ने नीति-निर्माण में संवाद की महत्ता बताते हुए कहा कि जब किसी विधेयक पर गहन चर्चा होती है, तो उसके सभी पहलुओं लाभ, कमियां और दीर्घकालिक प्रभाव पर विचार किया जाता है. इस प्रक्रिया से जो कानून निकलता है, वह अधिक मजबूत और संतुलित होता है. तकनीकी और जटिल विषयों जैसे साइबर सुरक्षा, ऊर्जा संकट, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर गहन विमर्श की कमी है. यदि विशेषज्ञों की भागीदारी और शोध-आधारित दृष्टिकोण को अपनाया जाए, तो लोकतंत्र और सशक्त होगा.

विधानसभा अध्यक्ष लोकतंत्र के प्रहरी: विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए रमन सिंह ने कहा कि अध्यक्ष लोकतंत्र के प्रहरी होते हैं. अध्यक्ष की निष्पक्षता, अनुशासन बनाए रखने की क्षमता और सभी दलों को समान अवसर देने का दृष्टिकोण ही सदन को सार्थक संवाद का मंच बनाता है. समितियों को सक्रिय करना और तकनीकी विषयों पर चर्चा को प्रोत्साहित करना भी अध्यक्ष की जिम्मेदारी है. जनता अपने प्रतिनिधियों को इसी विश्वास के साथ चुनती है कि वे उनकी आकांक्षाओं को सदन में रखें. इसलिए संवाद ही वह सेतु है, जो मतदाता और नीति-निर्माता के बीच संबंध बनाए रखता है और लोकतंत्र की विश्वसनीयता को सुदृढ़ करता है.

Commonwealth Parliamentary Association Conference
इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की. जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के सभापति, अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी और सचिव शामिल हुए.

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलनराष्ट्रमंडल संसदीय संघ में रमन सिंहरमन सिंह बैंगलोरCHHATTISGARH NEWSCPA CONFERENCE BANGALORE

