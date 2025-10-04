ETV Bharat / state

राम माधव का बड़ा सवाल- नेहरू बोले व्यस्त हूं, गांधी ने दिया कर्तव्य का संदेश, नई विश्व व्यवस्था में भारत की क्या होगी भूमिका?

आरएसएस के विचारक और लेखक राम माधव ने रायपुर में अपनी नई किताब 'द न्यू वर्ल्ड: 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया' का विमोचन किया.

The New World 21st Century
रायपुर में राम माधव (ETV Bharat Chhattisgarh)
रायपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक और लेखक डॉ. राम माधव ने राजधानी रायपुर में अपनी नई पुस्तक 'द न्यू वर्ल्ड: 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया' के विमोचन समारोह में बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग के गठन के समय पंडित नेहरू ने खुद को व्यस्त बताकर सुझाव देने से इंकार कर दिया था और यह जिम्मेदारी गांधी जी को सौंप दी थी.

गांधी जी ने उस वक्त देश के विभाजन और दंगों के बीच ट्रेन से पत्र लिखकर जवाब दिया – "अधिकार जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल कर्तव्य होता है. जब हर कोई अपना कर्तव्य निभाएगा, तो सामने वाले का अधिकार अपने आप सुरक्षित हो जाएगा." डॉ. राम माधव ने कहा कि आज जब नई वैश्विक व्यवस्था बन रही है, तो भारत को इस बार चुपचाप किनारे नहीं रहना चाहिए, बल्कि दुनिया के सामने अपनी भूमिका और योगदान को मजबूती से रखना होगा.

रायपुर में राम माधव (ETV Bharat Chhattisgarh)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख विचारक, चिंतक और लेखक डॉ. राम माधव शुक्रवार को राजधानी रायपुर पहुंचे. यहां उनकी नई पुस्तक 'द न्यू वर्ल्ड: 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया' का विमोचन और परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया. आयोजन का उद्देश्य था – भारत की वैश्विक नीति और नई विश्व व्यवस्था में उसकी भूमिका पर गंभीर मंथन.

Ram Madhav In Raipur
कार्यक्रम में गृह मंत्री विजय शर्मा भी हुए शामिल (ETV Bharat Chhattisgarh)

संयुक्त राष्ट्र और गांधी का दृष्टिकोण: डॉ. माधव ने अपने संबोधन में पुस्तक के दूसरे हिस्से का उल्लेख करते हुए कहा कि आज जो व्यवस्था ढह रही है, वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी थी. उस समय भारत गुलामी से अभी-अभी निकला था, इसलिए हमारे नेताओं के पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं था.उन्होंने बताया कि जब 1946 में यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स कमीशन के गठन पर सुझाव मांगे गए तो नेहरू ने जवाब दिया कि वे व्यस्त हैं और यह जिम्मेदारी गांधी जी को सौंप दी. गांधी जी ने ट्रेन से पत्र लिखकर कहा –"मेरी मां ने कहा था कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, केवल कर्तव्य है. जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करेगा, तो अधिकार अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे." यही गांधी का दृष्टिकोण था, जिसने आगे भारत की सोच को आकार दिया.

Rashtriya Swayamsevak Sangh ideologue
राम माधव ने प्राथमिक शिक्षा पर निवेश की जरूरत बताया (ETV Bharat Chhattisgarh)

संविधान और मौलिक कर्तव्य की कमी: डॉ. माधव ने कहा कि भारत के संविधान में शुरू में मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) का कोई उल्लेख नहीं था. इन्हें बाद में 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया. सवाल यह है कि जब 2035 में नई वैश्विक व्यवस्था बनेगी तो क्या भारत फिर से ‘हम व्यस्त हैं’ कहकर किनारे हो जाएगा, या इस बार सक्रिय भागीदारी करेगा?

CHHATTISGARH NEWS
डॉ. राम माधव की किताब का विमोचन (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्राथमिक शिक्षा पर निवेश की जरूरत: डॉ. माधव ने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि आज अधिकतर बजट उच्च शिक्षा पर खर्च होता है जबकि प्राथमिक शिक्षा उपेक्षित रहती है.उन्होंने कहा –"यदि बस्तर का एक अच्छा लड़का अपने क्षेत्र और राज्य के लिए काम करना चाहता है, तो उसके लिए मजबूत प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था जरूरी है. अमेरिका और यूरोप में बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पब्लिक स्कूल प्राइवेट से बेहतर हैं, भारत में भी प्राथमिक शिक्षा को ताकतवर बनाना होगा."

पाकिस्तान और चीन पर चुटकी: डॉ. माधव ने पड़ोसी देशों को लेकर व्यंग्य भी किया. उन्होंने कहा –"भगवान ने जब सृष्टि बनाई, तो अमेरिका को संपत्ति, यूरोप को बुद्धि, अफ्रीका को खनिज, एशिया को मेहनती लोग दिए. भारत को सब कुछ दिया. नारद जी ने कहा – यह पक्षपात है. तब भगवान ने कहा – कोई बात नहीं, भारत के पड़ोसी चीन और पाकिस्तान बना देता हूं." उन्होंने कहा कि भारत की चुनौती यह है कि उसके पास सबकुछ है, लेकिन साथ ही ये दोनों पड़ोसी भी हैं.

The New World 21st Century
राम माधव की किताब पर बोलते हुए रमन सिंह (ETV Bharat Chhattisgarh)

डॉ. रमन सिंह की टिप्पणी: इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा "यह पुस्तक आने वाले दस वर्षों में भारत की संभावनाओं और चुनौतियों को गहराई से सामने रखती है." रमन सिंह ने कहा कि भारत को वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, कृषि क्षेत्र और शोधकर्ताओं सभी मोर्चों पर मजबूत होकर काम करना होगा. यह किताब एक विचार यात्रा की शुरुआत है, जो देश को विश्व शक्ति बनाने की दिशा में योगदान देगी.

कार्यक्रम का आयोजन न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन रायपुर में किया गया. इसमें गृहमंत्री विजय शर्मा, कई लेखक, बुद्धिजीवी और प्रमुख लोग मौजूद रहे. पुस्तक में 21वीं सदी के बदलते वैश्विक समीकरण, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दिशा और भारत की उभरती भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई.

