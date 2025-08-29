धौलपुर: शहर में आयोजित कथावाचक मुरलीधर महाराज की रामकथा में रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विशेष तौर पर पहुंचीं. कथा के मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि वनवास केवल भगवान श्रीराम के जीवन तक सीमित नहीं है बल्कि हर इंसान के जीवन में वनवास आता है. यह अलग-अलग रूपों में सामने आता है, लेकिन एक समय बाद चला भी जाता है. राजे के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में तरह-तरह के मायने निकाले जा रहे हैं.
अपना भी आखिर पराया हो जाता है: अपने संबोधन में वसुंधरा राजे ने भावुक अंदाज में कहा कि जिस इंसान को उन्होंने अपना समझा, वही आखिरकार पराया हो गया. उन्होंने कहा कि राजस्थान उनका परिवार है और बहुओं का समाज में हमेशा एक अलग स्थान होता है. राजे बोलीं कि आजकल की दुनिया बड़ी अजीब है, जहां लोग अपनों को भी पराया कर देते हैं, लेकिन हर किसी की अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी और ड्यूटी होती है.
बहू, मां और बेटी की जिम्मेदारियां: राजे ने समाज में महिलाओं की भूमिका पर बात करते हुए कहा कि बहू, मां और बेटी को अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है. उन्होंने कहा कि समाज में हर भूमिका का अलग महत्व है और उसे निभाना भी जरूरी है.
भरत और श्रीराम की कथा का उल्लेख: कथा के दौरान उन्होंने श्रीराम और भरत के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान श्रीराम ने पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया था, जब भरत ननिहाल से लौटे तो माता कैकई ने कहा कि यह सब उनके लिए किया गया है, लेकिन भरत ने इसे स्वीकार करने से इंकार कर दिया.
राजे ने कहा कि भरत ने उस समय राजगद्दी नहीं ली बल्कि श्रीराम की पादुकाओं को ही राजसिंहासन पर रखा और स्वयं प्रजा की सेवा करने का संकल्प लिया. राजे ने कहा कि भरत का यह त्याग और मर्यादा आज के समय में कहीं नजर नहीं आता. आजकल के युग में बेटा बाप की नहीं सुनता और बाप बेटे की नहीं सुनता. यही वजह है कि इस कथा से सीख लेना बहुत जरूरी है.