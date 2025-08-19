ETV Bharat / state

सत्यपाल मलिक जब मृत्यु शैय्या पर थे उन पर मुकदमे लगाए गए, रामगोपाल यादव का बड़ा बयान, बीजेपी हर बिरादरी के बड़े नेताओं को खत्म करना चाहती

वोटों की चोरी रोकने को संसद के अंदर औऱ बाहर कर रहे हैं संघर्ष, सत्यपाल मलिक थे बेहद ही ईमानदार नेता : रामगोपाल यादव

रामगोपाल यादव के साथ सांसद हरेंद्र मलिक (photo credit ETV Bharat)
Published : August 19, 2025 at 8:22 PM IST

Published : August 19, 2025 at 8:22 PM IST

मेरठ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने मंगलवार को मेरठ में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर जमकर हमला बोला. एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्यपाल मलिक का भी अपमान किया है. बीजेपी हर बिरादरी के बड़े नेताओं को खत्म करना चाहती है. जब सत्यपाल मलिक मृत्यु शैय्या पर थे तब उन पर मुकदमा दर्ज किया गया. दिवंगत सत्यपाल मलिक को रामगोपाल यादव ने सौ फीसदी ईमानदार व्यक्ति बताया.

एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने सत्ता धारी दल पर आरोप लगाया कि भ्रष्टाचारियों से इलेक्टोरल बांड लेकर उन्हें फायदा दिया गया. अगर किसी ने घोटाले की शिकायत की तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किये गये. पड़ोसी राज्य हरियाणा का जिक्र करते हुए सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि, हरियाणा में हुए सभापति सभापति चुनाव में जीतने वाले को चुनाव हरा दिया गया और जब यह मामला हाईकोर्ट में गया तो वहां भी चुनाव हार गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गया तो ईवीएम मंगवाई गई और कोर्ट में एक हजार वोट से जीत गया.

सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि एनआरसी को घुमा फिराकर लगाने की कोशिश हो रही है. उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि 18 साल से ऊपर वाले वोट जरूर बनवा लें, नहीं तो कैसे साबित करेंगे कि वह भारत के रहने वाले है. दोनों सदनों में लोकतंत्र को बचाने व वोट बचाने के लिए सपा के द्वारा संघर्ष जारी है.

कार्यक्रम में सपा के मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक उनके बेटे विधायक पंकज मलिक भी मौजूद थे. सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि सपा हर किसी को सम्मान देती है. पीडीए जनता की लड़ाई लड़ रहा है, बीजेपी ने अपने नेता को श्रद्धांजलि तक नहीं दी तो आखिर ऐसी पार्टी जनता के भले के लिए भला क्या सोचेगी.

बता दें कि जम्मू-कश्मीर, बिहार और गोवा के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक का निधन बीते 5 अगस्त को लंबी बीमारी के बाद हो गया था. मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश में बागपत के हिसावदा गांव में हुआ था. विधायक और सांसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे मलिक लोकदल, कांग्रेस और बीजेपी पार्टी से जुड़े थे.

ये भी पढ़े: सत्यपाल मलिक, छात्र राजनीति से राज्यपाल तक; कांग्रेस-जनता दल को छोड़ा, BJP में रहकर की मोदी-शाह की मुखालफत

