रामबाबू आत्महत्या मामले में कौशांबी में दो दरोगा सस्पेंड; थानाध्यक्ष लाइन हाजिर - KAUSHAMBI NEWS

रामबाबू आत्महत्या मामले में दो दरोगा सस्पेंड.

Published : June 8, 2025 at 7:16 AM IST | Updated : June 8, 2025 at 7:36 AM IST

कौशांबी: प्रधान की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है. आत्महत्या के हाईवे जाम कर रहे परिजनों पर लाठीचार्ज मामले में एसपी ने दो दरोगाओं को सस्पेंड कर दिया है. वहीं, थानाध्यक्ष को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है. एसपी ने रामबाबू तिवारी आत्महत्या मामले में फरार आरोपी ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है. पीड़ित पक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई थी. उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने गृह सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद कौशांबी के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने लापरवाही बरतने वाले चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक आलोक कुमार, मामले में विवेचना करने वाले उपनिरीक्षक कृष्णा स्वरूप को सस्पेंड कर दिया है. साथ ही सैनी थाने के थानाध्यक्ष बृजेश करवरिया को लाइन हाजिर कर दिया है. फरार ग्राम प्रधान पर ईनाम घोषित: पुलिस अधीक्षक कौशांबी राजेश कुमार ने बताया कि रामबाबू तिवारी आत्महत्या मामले में आरोपी प्रधान भूप नारायण पाल मुकदमा दर्ज है. वह फरार चल रहा है. पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है. आरोपी प्रधान पर 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है. सैनी थाने के प्रभारी को हटाकर निरीक्षक संतोष कुमार शर्मा को सैनी थाना प्रभारी बनाया गया है. जहर खाकर दे दी थी जान: कौशांबी के सैनी थाना क्षेत्र में लोहदा गांव निवासी रामबाबू तिवारी ने जहर खाकर जान दे दी थी. जहर खाने से पहले उन्होंने अपने शरीर पर लिखा था, कि ग्राम प्रधान भूपनारायण पाल ने उनके बेटे को चुनावी रंजिश की वजह से फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा दिया. वह अधिकारियों के चक्कर लगाकर बेटे की बेगुनाही साबित करते रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई. इससे हारकर रामबाबू ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी.

जाम लगाने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज: गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को रामबाबू का शव सौंपा गया. नाराज लोगों ने लाश को नेशनल हाईवे-2 पर रखकर जाम लगा दिया. सीओ सिराथू कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने की कोशिश करने लगे. हालांकि परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे. इस दौरान पुलिस और परिजनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई. हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठियां बरसाना शुरू कर दिया और जाम हटवाया गया. इसके बाद पुलिस के लाठीचार्ज का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस वीडियो पर लोगों ने पुलिस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए. मामला जब उच्चाधिकारियों तक पहुंचा, तब डैमेज कंट्रोल के लिए पुलिस ने दो दरोगाओं को सस्पेंड किया और थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर करना पड़ा.

Last Updated : June 8, 2025 at 7:36 AM IST