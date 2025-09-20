ETV Bharat / state

बदायूं में निकाली गई नशा मुक्ति रैली; सदर अमन कमेटी के मौलाना बोले- 'नशा बंद न करने वालों की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे'

बदायूं : जिले के ककराला में युवाओं में नशे की लत के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए शनिवार को सर्वसमाज ने नशा मुक्ति रैली निकाली. जिसमें हजारों लोग और स्कूली छात्र शामिल हुए. इस रैली में दहेज के खिलाफ भी जागरूकता अभियान चलाया गया. नगर में रैली निकालने के बाद लोगों को जागरूक करने के लिए भी संबोधित किया गया. इस दौरान आह्वान किया गया कि नशा कारोबारियों की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ायेंगे.

नशा व दहेज के विरोध में नारेबाजी की : युवाओं में नशे की लत के बढ़ते मामलों पर नगर के लोगों और सामाजिक सगठनों ने जागरूकता रैली निकाली. इस दौरान नशा व दहेज के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई. इस अभियान से जुड़े अमन कमेटी के सदर मौलाना मिन्हाज ने कहा कि अगर कोई नशा बेचता है, युवाओं को तबाह करता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जायेगा. उसके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाएंगे.









पूर्व विधायक हाजी मुस्लिम खान ने कहा कि अगर कोई नशे का कारोबार करता है तो उसको पुलिस से पकड़वाएंगे. उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे, उसके जनाजे की नमाज में शामिल नहीं होंगे और उसके किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, जब तक वो इस कारोबार को छोड़ नहीं देता. बच्चे बिगड़ रहे हैं, युवा बर्बाद हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज मेरा घर जल रहा है कल तुम्हारा घर जलेगा. उन्होंने गुजारिश की अपने अपने मुहल्ले में देखें की कौन यह व्यापार कर रहा है. उसको रोक पाना अगर आप के बस का नहीं है तो हमें बताएं, हम पुलिस को सूचित करेंगे.

उन्होंने कहा कि एक हमारा मामला है दहेज के खिलाफ कि दहेज पर रोक लगाई जाए. उन्होंने कहा कि इसके लिये हमारे जितने भी इमाम हैं जब तक वह एक आवाज से नहीं कहेंगे कि जिस शादी में दहेज चल रहा है उसका निकाह हम नहीं पढ़ाएंगे तब तक कामयाब नहीं हो पाएंगे.





