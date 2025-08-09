नई दिल्ली: रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है. इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई जीवन भर उनकी रक्षा करने का वादा करते हैं, लेकिन पश्चिमी दिल्ली के विष्णु गार्डन में एक ऐसी बहन है जिन्होंने अपना पूरा जीवन भाई की रक्षा के लिए न्योछावर कर दिया है.
इस बहन ने अपने भाई के लिए जो कुछ किया है, वह अपने आप में एक अनूठी मिसाल है. इस बहन का नाम है सपना गौहर. सपना पेशे से एक ब्यूटीशियन हैं और दो बच्चों की मां हैं. सपना के दो भाई हैं और दोनों हीं गंभीर मानसिक रोग के शिकार हैं. दो भाईयों में बड़े भाई विक्की उनके साथ ही रहते हैं. बहन-भाई के इस पवित्र रिश्ते पर देखिए ईटीवी भारत की संवाददाता शशिकला सिंह की ये खास रिपोर्ट
सपना के भाई विक्की की उम्र 47 साल है. वह 17 वर्षों से स्कित्ज़ोफ़्रेनिया (विखंडित मानसिक रोग) से ग्रस्त हैं. इस बीमारी के कारण उनकी पत्नी और बेटियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन बहन होने के नाते सपना ने उनका साथ नहीं छोड़ा और अपने घर लेती आई. इस वजह से सपना की खुद की गृहस्थी खत्म हो गई, सपना के पति ने 13 साल पहले तलाक दे दिया और दूसरी शादी कर ली. आइए जानते हैं इस भाई बहन के अटूट प्रेम की संघर्ष भरी कहानी.
भाई विक्की को बेहतर जिंदगी देना चाहती हैं सपना
सपना अपने भाई के मानसिक स्थिति को बिल्कुल ठीक तो नहीं कर सकती लेकिन वह हमेशा कोशिश करती हैं उनको बेहतर स्थिति में रख पाएं. इलाज और दवाइयों के साथ सपना उनको हिम्मत और प्रेरणा भी देती हैं. उन्होंने बताया कि मैं अपने भाई को बच्चों की तरह चीजें याद करवाती हूं जैसे उनकी उम्र, घर का पता, कपड़े पहनने का तरीका, नहाना, ठीक से बैठना और खाना खाना आदि.
सपना की ननद लक्ष्मी बताती हैं कि मेरी भाभी ने अपना पूरा जीवन अपने भाई के नाम कर दिया है कई परेशानियां झेली. भाभी का परिवार टूटा, पैसों कि दिक्कत आयी. कई बार कई दिनों तक अस्पतालों में रही. सपना भाभी के लिए यही कह सकते हैं कि आज के जमाने में ऐसी बहन मिलना नामुमकिन है.
लेडी हार्डिंग अस्पताल में यह सब फ्री में होता है लेकिन कई बार अस्पताल में दवा न होने के कारण बाहर से खरीदनी पड़ती है जोकि काफी महंगी आती है. मानसिक रोगी होने के कारण अस्पताल आने जाने के लिए ऑटो या कैब से जाना पड़ता है.
लेडी हार्डिंग अस्पताल में चल रहा भाई विक्की का इलाज
सपना ने अपने भाई का इलाज शाहदरा के कई अस्पतालों के साथ साथ पंथ अस्पताल, स्टीफेंट अस्पताल में भी करवाया. अब बीते 10 वर्षों से लेडी हार्डिंग अस्पताल में विक्की का इलाज करवा रही हैं. खाना पीना, कपड़े और सभी खर्च मिलाकर हर महीने 20 हजार रुपए का खर्च आता है. उन्होंने बताया कि लेडी हार्डिंग अस्पताल में मनोरोग विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉ. शिव प्रसाद उनके भाई का इलाज कर रहे हैं.
स्कित्ज़ोफ़्रेनिया एक अनुवांशिक बीमारी
डॉ. शिव ने बताया कि स्कित्ज़ोफ़्रेनिया एक मानसिक बीमारी है जो एक फीसदी लोगों में पाई जाती है. यह जैनेटिक होती है. अगर मरीज के अभिभावकों में से एक पेरेंट को यह बीमारी है तो 10 फीसदी चांस होता है कि यह उनके बच्चों को होगी. यदि माता पिता दोनों को यह मानसिक रोग हैं तो इसके होने का खतरा 40 फीसदी तक बढ़ जाता है.
स्कित्ज़ोफ़्रेनिया के शिकार मरीजों को इल्यूजन की रहती है समस्या
स्कित्ज़ोफ़्रेनिया के शिकार मरीजों को इल्यूजन यानि भ्रम होता है जैसे कानों में आवाजें सुनाई देना. लोगों से जान का खतरा महसूस होना,स्कित्ज़ोफ़्रेनिया में कई तरह के नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं जैसे किसी भी मिलना जुलाना नहीं है, किसी के सामने भाव व्यक्त नहीं करना. इस बीमारी में परिवार का सहयोग अत्यंत जरूरी है. वहीं ऐसे मरीजों की देखरेख करने वाले लोगों को भी कई संयम और भावना के साथ इनका ध्यान रखना चाहिए.
सपना ईश्वर से हमेशा करती है यह अपील
सपना ने जीवन में कई उतारचढ़ाव देखे, परिवार को बिखरते देखा, भाई के इलाज के लिए दिन रात अस्पतालों के चक्कर लगाए. इस दौरान कई बार उनका हौसला टूटा भी. अंत में सपना बताती हैं। 17 वर्षों से हर दिन एक नई जंग के साथ शुरू होती है. रोज सुबह उठ कर भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि यह तो भगवान इनको ठीक कर दें नहीं तो, मुझसे पहले भगवान मेरे भाई को अपने पास बुला ले. अगर मैं नहीं रही तो इनका ध्यान कौन रखेगा.
ये भी पढ़ें :