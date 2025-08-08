अंबाला/यमुनानगर: भाई बहन का प्यारा सा बंधन पवित्र रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त यानी कल देशभर में धूमधाम से मनाया जाएगा. इस पवित्र त्योहार की रौनक बाजारों में देखने को मिल रही है. बहनें अपने भाइयों के लिए बाजारों से राखी के धागे खरीद रही है. दुकानदारों ने भी इस त्योहार के लिए अलग-अलग डिजाइन की राखियां दुकानों में सजा रखी है. जिसके चलते बाजारों में काफी चहल-पहल देखने को मिल रही है.

त्योहारों का सीजन शुरू: सावन के महीने में त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है. हरियाली तीज के बाद से रक्षा बंधन के त्यौहार की शुरुआत हो चुकी है. दुकानदारों के लिए भी कमाई करने का सीजन आ चुका है. जिससे दुकानदारों-व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं. दुकानदारों का कहना है कि रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर दुकानों में सारा सामान स्वदेशी है, कुछ भी विदेशी नहीं है. इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति को भी खूब फायदा होता है.

बाजारों में राखी डिजाइन: साल भर इस त्योहार का इंतजार करने वाली बहनें भी खूब उत्साहित होकर तैयारियां कर रही है. बाजारों में आकर नये-नये डिजाइन में आने वाली राखियां खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच रही है. महिलाओं ने बताया कि राखी का त्योहार भाई-बहन के पवित्र और प्रेम भरे रिश्ते का प्रतीक है. उन्होंने बताया कि बाजारों में अलग-्लग डिजाइन लगे हुए हैं, वे भी सभी तरह के डिजाइन पसंद कर रही हैं और खरीद रही हैं. बाजार में जरी, कुंदन, मोती, और रेशम से बनी राखियों की भी भरमार है, जिसकी कीमत ₹10 से ₹500 तक है. इसके अलावा, 'भैया-भाभी राखी सेट' भी खूब बिक रहे हैं.

बाजारों में राखी की रौनक (Etv Bharat)

बच्चों की राखियां: वहीं, बाजारों में छोटे बच्चों के लिए भी खास तरह की राखियां आई हैं. यमुनानगर के मुख्य बाजारों जैसे न्यू मार्केट, खेड़ा बाजार, गोयल मार्केट में दुकानों पर राखियों की बहार देखी जा सकती है. छोटे बच्चों के लिए खासतौर पर कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां जैसे छोटा भीम, डोरेमोन, टॉम एंड जेरी और सुपरहीरो थीम पर आधारित राखियां खूब बिक रही हैं. वहीं, LED लाइट से सजी राखियां बच्चों का विशेष आकर्षण बनी हुई हैं. बच्चों के लिए गिफ्ट हैंपर भी खूब बिक रहे हैं.

