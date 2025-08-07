Essay Contest 2025

नक्सलगढ़ में रक्षाबंधन, दंतेवाड़ा में मितानिन दीदियों ने स्वास्थ्य मंत्री को बांधी राखी - RAKSHABANDHAN IN NAXALGARH

दंतेवाड़ा में मितानिन दीदियों ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को राखी बांधी है.

MINISTER SHYAM BIHARI JAISWAL
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ रक्षाबंधन मनाती मितानिन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2025 at 9:22 PM IST

2 Min Read

दंतेवाड़ा: सीएम विष्णुदेव साय की सरकार में नक्सल प्रभावित बस्तर के सातों संभाग में विकास की बयार दिख रही है. यहां बीते दो साल में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षाबलों को सफलता मिली है. लोगों में धीरे धीरे नक्सलियों का डर खत्म हो रहा है. लोगों में पुलिस प्रशासन को लेकर सुरक्षा की भावना पैदा हो रही है. इस सुरक्षा के माहौल में दंतेवाड़ा की मितानिन बहनों ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ राखी का त्यौहार मनाया.

मितानिन बहनों ने स्वास्थ्य मंत्री को राखी बांधी: दंतेवाड़ा दौरे पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मां दंतेश्वरी के दर्शन किए. उसके बाद विकासखंड गीदम के आयुष्मान आरोग्य मंदिर बोदली का निरीक्षण भ्रमण किया. इस मौके पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बोदली में कार्यरत मितानिन दीदियों ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को राखी बांधी. मितानिन बहनों ने उनकी सुरक्षा की कामना की.

Rakshabandhan With Minister Shyam Bihari Jaiswal
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को तिलक लगाती मितानिन बहनें (ETV BHARAT)

स्वास्थ्य मंत्री ने मितानिन बहनों को दिए उपहार: मितानिन दीदियों ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की. इस अवसर पर मंत्री जी ने मितानिन दीदियों को उपहार के तौर पर साड़ी भेंट की. स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि हर महीने की 15 तारीख को मितानिन बहनों को उनके मानदेय का भुगतान मिल जाएगा.

मितानिनें स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं. उनके कार्य से प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं. मितानिन बहनों के योगदान को स्वास्थ्य सेवाओं में भूला नहीं जा सकता है- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़

ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करें: इस अवसर पर मितानिन बहनों ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मांग की कि सरकार ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करे. जिससे प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सके.

Rakshabandhan With Minister Shyam Bihari Jaiswal
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को तिलक लगाती मितानिन बहनें (ETV BHARAT)

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

चंदा कर गांव वालों ने बनाया नया स्कूल, कांकेर के पोडगांव की हो रही तारीफ

