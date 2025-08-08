भोपाल: आगामी 9 अगस्त को रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए अभी से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है. बस, ट्रेन या एयर टिकट की बात करें तो सबसे अधिक बुकिंग 8 अगस्त की हो रही है. जिसके कारण अब कई ट्रेनों में टिकट रिग्रेट हो गया है. इनमें यात्रियों को वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहा है. वहीं जिन्होंने महीने भर पहले वेटिंग टिकट लिया है, उनकी भी सीट कंफर्म नहीं हो रही है. ऐसे में रेल यात्रियों को मजबूरी में जनरल बोगी में यात्रा करनी पड़ रही है.

दो से तीन गुना किराया, फिर भी खूब बुक हो रहे टिकट

9 अगस्त को रक्षाबंधन के त्योहार के कारण 8 अगस्त के एयर टिकट भी महंगे दामों पर बिक रहे हैं. भोपाल से अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे और मुंबई जाने का किराया भी करीब तीन गुना तक बढ़ गया है. ट्रैवल्स एजेंसियों के अनुसार 9 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व होने से 8 अगस्त को उड़ानें फुल रहेंगी. भले ही दोगुना तक फेयर लग रहा है, इसके बाद भी यात्री हवाई बुकिंग करवा रहे हैं.

भोपाल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों में नो रूम (ETV Bharat)

रक्षाबंधन त्योहार के कारण ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है. कई ट्रेनों में टिकट बुकिंग बंद कर दी गई है. अब इन ट्रेनों का टिकट बुक करने पर नो रूम लिखकर आने लगा है. भोपाल से दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की ओर जाने वाली लगभग सभी प्रमुख ट्रेनों में वेटिंग की लंबी सूची है. कई ट्रेनों में तो स्लीपर और एसी कोच में नो रूम की स्थिति है, यानी अब उसमें बुकिंग की भी कोई संभावना नहीं बची है.

8 अगस्त को एयर टिकट भी दो से तीन गुना महंगे (Getty Image)

भोपाल से गुजरने वाली ये प्रमुख ट्रेन रिग्रेट

ट्रेन नंबर - ट्रेन का नाम - स्लीपर - थर्ड एसी

11077 - झेलम एक्स्प्रेस - रिग्रेट - रिग्रेट

11072 - कामायनी एक्सप्रेस - रिग्रेट -रिग्रेट

12629 - संपर्क क्रांति - रिग्रेट -रिग्रेट

12751 - हमसफर एक्सप्रेस - रिग्रेट - रिग्रेट

12715 - सचखंड एक्सप्रेस - रिग्रेट - रिग्रेट

12625 - केरला एक्सप्रेस - रिग्रेट - रिग्रेट

18237 - छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस - रिग्रेट - रिग्रेट

12707 - संपर्क क्रांति - रिग्रेट -रिग्रेट

12137 - पंजाब मेल - रिग्रेट - रिग्रेट

22537 - कुशीनगर एक्सप्रेस - रिग्रेट - रिग्रेट

दूरी - वर्तमान किराया - आम दिनों का किराया (रुपये)

भोपाल-अहमदाबाद - 10,775 - 3000 से 4000 भोपाल-बैंगलुरु - 7,310 - 6000 से 7000 भोपाल-मुंबई - 6,349 - 3000 से 4000 भोपाल-पुणे - 6,260 - 5000 से 6000 भोपाल-हैदराबाद - 8,203 - 5000 से 6000

चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन

भोपाल रेल मंडल के पीआरओ नवल अग्रवाल ने बताया कि "रक्षाबंधन पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेन चलाई जा रही है. भोपाल से रीवा के बीच स्पेशन ट्रेल चलाई जा रही है. इससे विदिशा, बीना, सागर, मैहर और सतना समेत अन्य शहरों के यात्रियों को लाभ मिलेगा. अन्य मार्गों पर भी इसी प्रकार स्पेशल ट्रेन चलाकर यात्रियों की भीड़ कम करने की कोशिश की जा रही है. जिससे उनका सफर सुविधाजनक बन सके.