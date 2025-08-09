बीजापुर: यह कहानी है बीजापुर में तैनात भाई बहन की. दोनों खुद कभी नक्सल संगठन में थे, लेकिन आज उसी संगठन के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे हैं. साल 2007 सलवा जुड़ूम के दौर में, जब नक्सली हिंसा चरम पर थी, तब महज 10 साल की उम्र में बहन नक्सल संगठन में शामिल हो गई.

बहन लगभग 10 साल तक जंगलों में नक्सलियों के साथ रही. उसी दौरान उसका छोटा भाई भी संगठन में शामिल हो गया, लेकिन नक्सली रहते हुए दोनों भाई बहन की कभी मुलाकात नहीं हुई.

साल 2016 में बहन ने नक्सल संगठन छोड़ आत्मसमर्पण किया और मुख्यधारा में लौट आई. एक साल बाद, 2017 में भाई ने भी हथियार डाल दिए. दोनों ने पुलिस आरक्षक के रूप में सेवा शुरू की और फिर अपने ही पुराने साथियों यानी नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोला.

आज बहन और भाई दोनों अलग अलग टीम में हैं, लेकिन कई नक्सल ऑपरेशनों में साथ उतर चुके हैं. बहन कहती हैं, ऑपरेशन में अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो सबसे पहले मैं सामने खड़ी रहूंगी. हम अलग टीम में होते हुए भी कई बार साथ गए हैं.

भाई भी गर्व से कहता हैं, मेरी दीदी मेरे साथ ऑपरेशन में होती है तो मनोबल दोगुना हो जाता है. हम दोनों मिलकर नक्सलियों को जवाब देते हैं. दोनों के नक्सल संगठन छोड़ने के बाद परिवार को गांव से निकाल दिया गया था. माता-पिता, तीन भाई और दो बहनें बीजापुर मुख्यालय में रहने लगे. अब गांव में हालात बदल चुके हैं, सड़कें बन गई हैं, खेत फिर से लहलहा रहे हैं और परिवार का आना-जाना लगा रहता है.

इस रक्षाबंधन पर बहन ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी है, लेकिन भाई की सुरक्षा के लिए सिर्फ धागा ही नहीं, अपने कंधे पर बंदूक भी रखी है.