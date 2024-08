ETV Bharat / state

UP में धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार, बहनों ने जेल में बंद भाइयों को बांधी राखी - Raksha Bandhan in UP

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 21 hours ago | Updated : 14 hours ago

UP में रक्षाबंधन का त्योहार ( Photo credit: ETV Bharat )

UP में धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार (Video credit: ETV Bharat) शाहजहांपुर: सोमवार यानी आज 19 अगस्त को भाई-बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है. वहीं, शाहजहांपुर जिला जेल में रक्षाबंधन पर बंदियों को उनकी बहनों ने राखी बांधी. जेल प्रशासन द्वारा बहनों के लिए जेल में खास इंतजाम किए गए. बहनों ने जेल में बनाई गई मिठाई खिलाकर जेल में बंद अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी. इस दौरान जेल में आई बहनों के लिए जेल प्रशासन की तरफ से भोजन का भी इंतजाम किया गया. यहां सुबह से ही जेल के अंदर राखी बांधने के लिए जाने के लिए बहनों की लंबी-लंबी कतारे नजर आई. सुरक्षा जांच के बाद सभी बहनों को जेल के अंदर प्रवेश दिया. इसके बाद बहनों ने अपने भाई से मिलकर उनकी कलाई पर राखी बांधी और भाइयों की कुशलता की प्रार्थना की. रायबरेली जिला जेल में बहनों ने बांधा रक्षासूत्र रक्षाबंधन के मौके पर रायबरेली जिला जेल में महिला और पुरुष बंदियों को राखी बांधने और बंधवाने की भव्य व्यवस्था की गई है. इस दौरान जेल प्रशासन ने भी किसी परिजनों या बंदी को कोई परेशानी न हो इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है. जिला जेल में भाई को राखी बांधने आई अलका पाण्डेय ने कहा कि आज छुट्टी के दिन भी जेल प्रशासन की तरफ से रक्षाबंधन की व्यवस्था की गई, जो कि बहुत अच्छी चीज रही. यहां, राखी बांधने व मिठाई खिलाने की भी सुविधा दी गई, जिसके लिए जेलर साहब का हम धन्यवाद करती हूं. UP में धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार (Video credit: ETV Bharat) रक्षाबंधन पर मेरठ जेल में महंगी मिठाई रक्षाबंधन के मौके पर मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार सलाखों बंद अपने भाईयों की कलाई पर राखी बांधने बहनें पहुंच रही हैं. भाइयों की कलाई पर राखी बांधने जेल के बाहर आकर बहनों ने आरोप लगाया कि मार्केट से अधिक दाम में मिठाई बेची जा रही है, लेकिन मजबूरी में अपने भाई के लिए खरीदनी पड़ रही है. अधीक्षक वीरेश राज शर्मा का कहना है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर जेल में मिठाई उपलब्ध कराई जा रही है. बरेली जेल में मनाया गया रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार बरेली जिला जेल में सुबह से ही रक्षाबंधन के मौके पर भाइयों के कलाइयों पर राखी बांधने के लिए बहनें पहुंच रही है. जैसे ही जेल प्रशासन ने बहनों को जेल के अंदर भाइयों से मिलवाया, उनकी आंखे नम हो गई. इस दौरान बहनों ने भगवान से दुआ की उनके भाइयों को जेल की सलाखों से जल्द आजादी मिले. रक्षाबंधन का त्योहार (Photo credit: ETV Bharat) जिला कारागार फतेहगढ़ में सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया रक्षाबंधन

Last Updated : 14 hours ago