राखी भी विशाल भोग भी बेमिसाल, महिलाओं ने बाबा महाकाल को बांधा रक्षा सूत्र - UJJAIN BABA MAHAKALESHWAR RAKHI

उज्जैन में महिलाओं ने बाबा महाकाल को बांधी 2 फीट लंबी राखी. भगवान को चढ़ाया सवा लाख लड्डुओं का प्रसाद.

BABA MAHAKALESHWAR RAKHI
बाबा महाकाल को बांधी राखी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 9:42 AM IST

उज्जैन: रक्षाबंधन का पर्व देश भर में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. सदियों पुरानी परंपरा रही है कि विश्व भर में हर एक पर्व सबसे पहले भगवान महाकाल के धाम में ही मनाया जाता है. क्योंकि एक मात्र ज्योतिर्लिंग है जहां अल सुबह भस्म आरती होती है. ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली भस्म आरती में पर्व की शुरुआत कर दी जाती है. रक्षा बंधन पर्व पर परंपरा का निर्वहन इस वर्ष अमर पुजारी के परिवार की महिलाओं ने किया.

पुजारी के परिवार की महिलाओं ने महाकालेश्वर भगवान को राखी बांधी. भगवन का मनमहेश स्वरूप में श्रृंगार हुआ. फिर भस्म आरती सम्पन्न हुई. भक्त भी बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे. भक्तों में लड्डू प्रसाद वितरित किया गया. जय श्री महाकाल बम बम भोले के जयकारों से मंदिर गूंज उठा. टीवी कलाकार अर्जुन बिजलानी भी बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे.

Ujjain BABA MAHAKALESHWAR RAKHI
बाबा महाकाल का हुआ दिव्य श्रृंगार (ETV Bharat)

8 दिन में बनी भगवन महाकाल की राखी
पुजारी परिवार वर्षों से चली आ रही रक्षा बंधन की इस खास परंपरा को निभा रहा है. पुजारी परिवार की महिला माया शर्मा ने बताया, ''राखी को श्रावन माह में रखे गए उपवास के दौरान मंगल गान गाते हुए हमारे द्वारा बनाया जाता है. भगवान महाकाल को बांधी जाने वाली राखी बनाने में 8 दिन लगे हैं. हमारी बनाई इस राखी के दर्शन अब जन्माष्टमी तक श्रद्धालु करेंगे. राखी में रेशम के धागे, स्पंज, आभूषण, विशेष वस्त्र का उपयोग कर लगभग 2 फीट की राखी बनाई गई.''

Baba Mahakal Bhasma Aarti
रक्षाबंधन पर बाबा महाकाल की हुई भस्म आरती (ETV Bharat)

जानिए राखी का शुभ मुहूर्त
अल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महाकालेश्वर को राखी बांधी गई. ज्योतिषाचार्य पंडित अक्षत व्यास के अनुसार, राखी का शुभ मुहूर्त इस बार दिन भर है. भद्रा के नहीं होने के चलते दिन भर ये पर्व मनाया जा सकता है. अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 12:15 से 12:45 तक रहेगा. उसी दौरान अलग अलग मंदिरों में भगवान को पुजारी परिवारों द्वारा राखी बांधी जाएगी.

LADDUS OFFERED TO MAHAKAL
बाबा महाकाल को लगा सवा लाख लड्डुओं का भोग (ETV Bharat)

टीवी कलाकार अर्जुन बिजलानी ने किए दर्शन
बाबा महाकाल के दर्शन करने आए टीवी कलाकार अर्जुन बिजलानी ने बताया, ''आज भस्म आरती के दौरान सब कुछ अद्भुत था मानो शिव को साक्षात देख लिया हो. मंदिर में हूं बात करते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं. यह सब कुछ अद्भुत है, अलग ही ऊर्जा है. पहली बार दर्शन करने आया हूं. मैं सबसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं एक बार अवश्य मंदिर में पधारे और एक खास ऊर्जा का अनुभव करें. यह सब शिव की कृपा है जो मैं उनके दर्शन लाभ ले पाया.''

