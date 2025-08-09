बस्तर: रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है. इन खुशियों का हिस्सा जेल की ऊंची दीवारों में कैद रहे कैदी भाई और उनकी बहनें भी बनीं. अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए दूरदराज से बहनें जेल पहुंचीं.
हर साल भाई को राखी बांधने जेल पहुंचती हैं बहनें: अरुणा दईया ने बताया, ''मेरा भाई पिछले 11 साल से जेल में बंद है. हर साल राखी बांधने के लिए जेल पहुंचती हूं.'' अरुणा दुखी मन से कहती हैं कि हम बहनों का यह इकलौता भाई है, जो जेल में बंद है. इसीलिए काफी दुख लगता है. इस बात की खुशी है कि गुनाहों की सजा काटकर सीखा है. अगले 2-3 महीने में जेल से छूट जाएगा तो आने वाले सालों में घर में खुशी से राखी मनाई जाएगी.
भाई के जल्द जेल से छूटने की दुआ: वहीं लता ने बताया कि पिछले साल से जेल में राखी बांधने आ रही हूं. यह कामना है कि भाई जल्दी जेल से रिहा हो जाए ताकि खुशी से घर में राखी मनाई जा सके और भाई दोबारा गलत काम न करे.
राखी पर बहन से मिलकर खुशी: कैदी रजत ने बताया कि घर में राखी मनाने से बहुत खुशी मिलती है लेकिन आज जेल में मना रहे हैं. बहुत दुख हो रहा है. जेल प्रबंधन को धन्यवाद कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है ताकि हम बहनों से मिल पा रहे हैं. ऐसी गलती अब दोबारा कभी नहीं करेंगें.
जगदलपुर जेल प्रशासन को दिया धन्यवाद: कैदी नितेश गोयल ने बताया कि सेंट्रल जेल जगदलपुर में बहुत अच्छे तरीके से राखी मनाई गई और उनकी बहनों से मिलने दिया गया. परिवार से भी मिलने दिया गया. जेल प्रशासन ने उन्हें ऐसा अवसर दिया. उन्हें धन्यवाद देते हैं. दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहेंगे, जिससे अपने परिवार से दूर होना पड़े.
जेल में मिली अच्छा काम करने की प्रेरणा: कैदी गोविंदा ने बताया कि 11 साल जेल में पूरा हो गया है. दो तीन महीने में जेल से छूटने की संभावना है. दुख बहुत है कि इतने साल तक घर से बाहर जेल में हैं. अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे और घर जाकर अपने पिताजी के कामों में हांथ बटाएंगे, क्योंकि जेल में बहुत कुछ प्रेरणा मिली है.
जेल प्रशासन ने इन बातों का रखा ध्यान: जेल अधीक्षक आरआर राय ने बताया कि जेल में रक्षाबंधन के लिए सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है. बाहर से आने वाली बहनों को दिक्कतें न हो, इसके लिए 2-3 जगह नाम लिखने की व्यवस्था और सामानों को रखने की व्यवस्था की जाती है.
परिजनों से मिलकर खुश हो जाते हैं कैदी: जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल कर्मचारियों की पहले से ड्यूटी लगा दी जाती है. भाई बहनों को आमने सामने बैठाकर राखी बांधने की सुविधा दी जाती है. कैदी जब अपने परिवार से मिलते हैं तो उन्हें मानसिक संतुष्टि मिलती है.
रक्षाबंधन 2025: सुकमा में छात्राओं ने खुद से बनाई राखी CRPF जवानों को बांधी, जवानों ने कहा- सुरक्षा का वचन देता हूं
रक्षाबंधन 2025 : एक राखी सैनिक के नाम अभियान, सैनिक भाईयों के लिए छात्रों ने भेजी 1900 राखियां
रक्षाबंधन 2025: गृह मंत्री सरेंडर नक्सली महिलाओं और दंतेश्वरी फाइटर्स बहनों से बंधवाएंगे राखी