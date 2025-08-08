सुकमा: कभी गोलियों और विस्फोटों की आवाजों से गूंजने वाला सुकमा, इस बार राखी के पवित्र धागों से महक उठा. नक्सल प्रभावित इस इलाके में जहां सामान्य दिन भी तनाव और खतरे से भरे रहते हैं, वहीं रक्षा बंधन के अवसर पर सुरक्षा बल के कैंपों में एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला. गांव की बहनें और छात्राएं अपने हाथों से बनी राखियां लेकर जवान भाइयों की कलाई सजाने पहुंचीं.

देखिए छात्राओं ने कैसे सुरक्षाबलों के साथ मनाया रक्षाबंधन पर्व

सुकमा में छात्राओं ने खुद से बनाई राखी CRPF जवानों को बांधी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छलका अपनापन, कैंप पहुंची छात्राएं: सुबह-सुबह गांव की महिलाएं और बच्चियां रंग-बिरंगी राखियां, तिलक की थाली और मिठाइयों के साथ सुरक्षा बल के कैंप पर पहुंचीं. सुरक्षा में तैनात जवानों को घर और परिवार की कमी ना खले इसके लिए छात्राओं ने खुद से राखी बनाकर उन्हें बांधी.

ये जवान दिन-रात हमारी सुरक्षा के लिए जंगलों और सुनसान रास्तों पर खतरे मोल लेते हैं. हम खून के रिश्ते से न सही, लेकिन राखी का धागा इन्हें हमारा भाई बना देता है.- छात्रा सुरभि यादव

यहां के जवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों न उन्हें ही अपना भाई मान लें. ताकि इन्हें बहनों और परिवार की कमी महसूस न हो. राखी बांधकर हमें भी बेहद खुशी हो रही है.- माया दास, छात्रा

अंदरूनी गांवों से आने वाली छात्राओं ने अपने हाथों से राखियां बनाई हैं. न केवल सुकमा के जवानों के लिए, बल्कि देश की सरहदों पर तैनात सैनिकों के लिए भी इन्हें भेजा गया है- भारती दुबे, स्वामी आत्मानंद विद्यालय की व्याख्याता

जवानों ने भी दिया वचन: राखी बांधने के बाद जवानों ने भी कहा कि, वैसे तो परिवार की कमी खलती है लेकिन छात्राओं से मिलकर लगा कि ये अपनी ही बहनें हैं. जवानों कहा कि, CRPF वैसे भी सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है. हम वचन देते हैं इन इलाकों की सुरक्षा के लिए जो हो सकता है वो करेंगे.

ड्यूटी के कारण कई सालों से घर जाकर राखी नहीं बंधवा पाया था. यहां बहनों ने जो प्यार और सम्मान दिया, वह हमेशा याद रहेगा. हम हमेशा इस क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहेंगे.- इंस्पेक्टर कमलेश कुमार मीणा 74वीं वाहिनी

हम भले अपने परिवार से दूर हैं, लेकिन इन बहनों के स्नेह ने हमें अपनेपन का अहसास कराया. इस राखी के धागे में हमें अपनी जिम्मेदारी और भी गहरी महसूस होती है.- महेंद्र सिंह बिष्ट, इंस्पेक्टर

रक्षा बंधन हमें याद दिलाता है कि हमारा रिश्ता सिर्फ वर्दी और ड्यूटी का नहीं है, बल्कि यह भावनाओं का भी है. यहां के लोग हमें जो अपनापन देते हैं, वही हमें कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखता है- हिमांशु पांडे, 74वीं वाहिनी के कमांडेंट

नक्सल प्रभावित इलाकों में ऐसे आयोजन का खास महत्व है. जहां एक ओर सुरक्षा बल लगातार खतरों, घने जंगलों और असमान रास्तों का सामना करते हैं, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोग उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं. यह भरोसा और अपनापन ही वह पुल है, जो डर और अविश्वास के बीच की दूरी को कम करता है.