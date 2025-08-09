बलरामपुर: रामानुजगंज जिला जेल में शनिवार को भाई बहन के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन के मौके पर जेल में बंद भाईयों को उनकी बहनों ने जेल पहुंचकर उनकी कलाई पर राखियां बांधीं. लंबे समय से जेल में बंद अपने भाईयों से रक्षाबंधन के मौके पर मिलकर कई बहनें भावुक भी हो गईं.
सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस कर्मी और जेल स्टाफ रहे मौजूद: जेलर वाल्मीकि ध्रुव ने बताया कि जेल में जितने बंदी हैं, उनकी बहनें आज आ रही हैं और रक्षा सूत्र बांध रही हैं. सुरक्षा के मद्देनजर रामानुजगंज थाना से महिला और पुरूष पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. हमारे जेल का स्टाफ बहनों से उनके भाईयों को रक्षा सूत्र बंधवा रहा है.
रामानुजगंज जेल में शांति पूर्ण तरीके से मना रक्षाबंधन: रामानुजगंज जिला जेल में लगभग चार सौ विचाराधीन बंदी हैं. रक्षाबंधन के दिन बड़ी संख्या में सुबह से ही बहनें अपने भाईयों को राखी बांधने के लिए पहुंचीं, जहां जेल प्रशासन के सहयोग से शांति पूर्वक रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया.
भाईयों को राखी बांधकर खुश नजर आई महिलाएं: जेल में भाईयों से जब उनकी बहनें मिलीं तो खुशी के आंसू छलक पड़े. दूरदराज से आई बहनों ने बताया कि वे इस दिन का इंतजार साल भर करती हैं ताकि भाईयों से मिल सकें. बहनों ने यह भी कहा कि वो चाहती हैं कि भाई जल्दी जेल से छूट जाए और दोबारा कभी कोई ऐसा काम न करें कि उन्हें जेल जाने की नौबत आए.