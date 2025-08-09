Essay Contest 2025

बहनों ने जेल में बंद भाइयों को बांधी राखी, दोबारा अपराध नहीं करने का लिया वचन - RAKSHA BANDHAN 2025

अजमेर के जेल में भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया. बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांध दोबारा अपराध नहीं करने का वचन लिया.

बहनों ने जेल में बंद भाइयों को बांधी राखी
बहनों ने जेल में बंद भाइयों को बांधी राखी (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 9, 2025 at 2:44 PM IST

Updated : August 9, 2025 at 3:02 PM IST

अजमेर : भाई बहन के पवित्र बंधन का त्योहार रक्षाबंधन अजमेर केंद्रीय कारागार में भी मनाया गया. जेल में कैद भाइयों को बहनों ने राखी बांधी. भावनात्मक दृश्य में जहां भाई को जेल की सलाखों के पीछे देखकर बहन की आंखें भर आई तो वहीं, बहन से राखी बंधवाकर भाई भी अपनी बेबसी पर रो पड़े. बहनों ने भाई से दोबारा अपराध नहीं करने का वचन लिया.

जेलों में भी रक्षाबंधन पर्व मनाने की सुविधा जेल प्रशासन की ओर से दी गई. सुबह से ही बहनों का केंद्रीय कारागार में आना-जाना लगा रहा. जेल की सलाखों के पीछे भाई को देखकर बहन की आंखें भर आई. वहीं, सलाखों के पीछे कैद भाई को तिलक कर बहनों ने राखी बांधी और मुंह मीठा करवाया. रक्षाबंधन पर जेल में काफी भावनात्मक नजारा रहा. जेल अधीक्षक अनंतेश्वरम ने बताया कि जेल प्रशासन ने भी रक्षाबंधन पर बहनों को जेल में कैद भाइयों को रक्षाबंधन पर राखी बांधने की सुविधा दी. इससे कैदियों को अपनी गलती का एहसास होगा और फिर से परिवार और समाज के साथ भावनात्मक रिश्ते जुड़ेंगे.

बहनों ने जेल में बंद भाइयों को बांधी राखी (ETV Bharat Ajmer)

बहनों ने लिया यह वचन : जेल में कैद भाई की कलाई पर राखी बंधने की खुशी से ज्यादा बहनों को ज्यादा दुख भाई को जेल की सलाखों के पीछे देखकर हुआ. अपने भाई को राखी बांधने आई विमल बताती हैं कि चार साल से उसका भाई जेल में है. वह हर वर्ष भाई को रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए आती है. भगवान से प्रार्थना करती है कि भाई जल्द जेल से रिहा हो और परिवार में रहे. उन्होंने कहा कि भाई की कलाई पर राखी बांधते वक्त उससे वचन लिया है कि वह दोबारा अपराध नहीं करेगा. इसी तरह रेखा बताती है कि 8 माह से भाई जेल में बंद है. बहन होने के नाते उसे समझाया है कि दोबारा वह ऐसी कोई गलती नहीं करे. भगवान से यही मांगा है कि भाई जल्द जेल से छूट जाए.

