Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

रक्षा बंधन 2025: दुर्ग जिला जेल में कैदी भाईयों को बहनों ने बांधी राखी - RAKSHA BANDHAN 2025

बहनों से कैदी भाईयों ने जेल से छूटने पर अच्छा जीवन जीने का वादा किया.

RAKSHA BANDHAN 2025
रक्षा बंधन 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 9, 2025 at 8:50 PM IST

3 Min Read

दुर्ग: रक्षाबंधन के पावन अवसर पर दुर्ग सेंट्रल जेल में भी धूमधाम से राखी का त्योहार मनाया गया. जेल प्रबंधन ने कैदी भाईयों को राखी बांधने आई बहनों के लिए खास इंतजाम किए. सुबह से ही जेल प्रांगण में कैदी भाईयों से मिलने और उनको राखी बांधने के लिए बहनों का आना शुरु हो गया. जेल प्रबंधन ने बहनों को दिक्कत नहीं हो इसके लिए खास इंतजाम किए थे. जेल के बाहर एक काउंटर बनाया गया. काउंटर के जरिए आने वाली बहनों के परिचय पत्र लेकर उनको अंदर भेजा गया.

कैदी भाईयों को बांधी गई राखी: सेंट्रल जेल के अंदर एक बड़े हाल में बंदी भाईयों को शिफ्ट वाइस बैठाया गया था. एक लाइन में बिठाकर कैदी भाईयों को बहनों ने बड़े प्यार से राखी बांधी. बहनों ने राखी बांधने के बाद कैदी भाई से ये वचन लिया कि वो भविष्य में कभी भी इस तरह की गलती नहीं करेंगे. कैदी भाईयों ने भी बहनों को वचन दिया कि वो जेल से निकलने के बाद अच्छा जीवन बिताएंगे. जेल से निकलने के बाद माता पिता की सेवा करेंगे. बुरी संगत का भी त्याग करेंगे.

RAKSHA BANDHAN 2025
रक्षा बंधन 2025 (ETV Bharat)
RAKSHA BANDHAN 2025
रक्षा बंधन 2025 (ETV Bharat)
रक्षा बंधन 2025 (ETV Bharat)

दुर्ग सेंट्रल जेल अधीक्षक: मनीष संभाकर ने बताया कि जेल में वर्तमान में 2,135 बंदी हैं. सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक राखी बांधने का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन अगर कोई बहन दूर-दराज से बहन आती है और समय पर नहीं पहुंच पाती, तो उन्हें भी मिलने का मौका दिया जाएगा. बहनों को मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है और यदि उनके साथ पुरुष आते हैं तो उन्हें जेल परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी. बंदी भाईयों को बहनों द्वारा मिठाई खिलाने से पहले मिठाई का परीक्षण किया गया. सोन पापड़ी जैसी पैक्ड मिठाई लाने की अनुमति दी गई थी. सुरक्षा की दृष्टि से जेल परिसर में महिला गार्ड तैनात रहीं, जबकि बाहर पुरुष पुलिस बल मौजूद रहा.

RAKSHA BANDHAN 2025
रक्षा बंधन 2025 (ETV Bharat)
RAKSHA BANDHAN 2025
रक्षा बंधन 2025 (ETV Bharat)

बहन ने लिया अच्छा इंसान बनने का वचन: राखी बांधने आई एक बहन ने कहा कि मेरा भाई जेल में सजा काट रहा है. उसे यहां इस हाल में देखकर दुख होता है. लेकिन क्या करें. जो गलती हो गई है उसकी तो सजा भुगतनी ही पड़ेगी. यहां राखी बांधने आई हूं. भाई और बहन हम दोनों लोग रो रहे हैं. मैंने भईया से वचन लिया है कि वो यहां से निकलकर अच्छा और सच्चा जीवन जीएंगे.

रक्षाबंधन 2025: सुकमा में छात्राओं ने खुद से बनाई राखी CRPF जवानों को बांधी, जवानों ने कहा- सुरक्षा का वचन देता हूं
एक बहन जिसने तोते को बनाया भाई, बांधती है सोने की राखी, स्वप्न हीर का अटूट बंधन
रक्षाबंधन के पहले मां दंतेश्वरी को चढ़ती है रेशम की राखी, सदियों पुरानी परंपरा जानिए VIDEO

दुर्ग: रक्षाबंधन के पावन अवसर पर दुर्ग सेंट्रल जेल में भी धूमधाम से राखी का त्योहार मनाया गया. जेल प्रबंधन ने कैदी भाईयों को राखी बांधने आई बहनों के लिए खास इंतजाम किए. सुबह से ही जेल प्रांगण में कैदी भाईयों से मिलने और उनको राखी बांधने के लिए बहनों का आना शुरु हो गया. जेल प्रबंधन ने बहनों को दिक्कत नहीं हो इसके लिए खास इंतजाम किए थे. जेल के बाहर एक काउंटर बनाया गया. काउंटर के जरिए आने वाली बहनों के परिचय पत्र लेकर उनको अंदर भेजा गया.

कैदी भाईयों को बांधी गई राखी: सेंट्रल जेल के अंदर एक बड़े हाल में बंदी भाईयों को शिफ्ट वाइस बैठाया गया था. एक लाइन में बिठाकर कैदी भाईयों को बहनों ने बड़े प्यार से राखी बांधी. बहनों ने राखी बांधने के बाद कैदी भाई से ये वचन लिया कि वो भविष्य में कभी भी इस तरह की गलती नहीं करेंगे. कैदी भाईयों ने भी बहनों को वचन दिया कि वो जेल से निकलने के बाद अच्छा जीवन बिताएंगे. जेल से निकलने के बाद माता पिता की सेवा करेंगे. बुरी संगत का भी त्याग करेंगे.

RAKSHA BANDHAN 2025
रक्षा बंधन 2025 (ETV Bharat)
RAKSHA BANDHAN 2025
रक्षा बंधन 2025 (ETV Bharat)
रक्षा बंधन 2025 (ETV Bharat)

दुर्ग सेंट्रल जेल अधीक्षक: मनीष संभाकर ने बताया कि जेल में वर्तमान में 2,135 बंदी हैं. सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक राखी बांधने का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन अगर कोई बहन दूर-दराज से बहन आती है और समय पर नहीं पहुंच पाती, तो उन्हें भी मिलने का मौका दिया जाएगा. बहनों को मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है और यदि उनके साथ पुरुष आते हैं तो उन्हें जेल परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी. बंदी भाईयों को बहनों द्वारा मिठाई खिलाने से पहले मिठाई का परीक्षण किया गया. सोन पापड़ी जैसी पैक्ड मिठाई लाने की अनुमति दी गई थी. सुरक्षा की दृष्टि से जेल परिसर में महिला गार्ड तैनात रहीं, जबकि बाहर पुरुष पुलिस बल मौजूद रहा.

RAKSHA BANDHAN 2025
रक्षा बंधन 2025 (ETV Bharat)
RAKSHA BANDHAN 2025
रक्षा बंधन 2025 (ETV Bharat)

बहन ने लिया अच्छा इंसान बनने का वचन: राखी बांधने आई एक बहन ने कहा कि मेरा भाई जेल में सजा काट रहा है. उसे यहां इस हाल में देखकर दुख होता है. लेकिन क्या करें. जो गलती हो गई है उसकी तो सजा भुगतनी ही पड़ेगी. यहां राखी बांधने आई हूं. भाई और बहन हम दोनों लोग रो रहे हैं. मैंने भईया से वचन लिया है कि वो यहां से निकलकर अच्छा और सच्चा जीवन जीएंगे.

रक्षाबंधन 2025: सुकमा में छात्राओं ने खुद से बनाई राखी CRPF जवानों को बांधी, जवानों ने कहा- सुरक्षा का वचन देता हूं
एक बहन जिसने तोते को बनाया भाई, बांधती है सोने की राखी, स्वप्न हीर का अटूट बंधन
रक्षाबंधन के पहले मां दंतेश्वरी को चढ़ती है रेशम की राखी, सदियों पुरानी परंपरा जानिए VIDEO

For All Latest Updates

TAGGED:

CELEBRATE RAKSHA BANDHAN 2025RAKSHA BANDHAN TITHIRAKSHA BANDHAN SIGNIFICANCERAKSHA BANDHAN RITUALS 2025RAKSHA BANDHAN 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.