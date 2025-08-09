खेतड़ी (झुंझुनू) : रक्षाबंधन पर झुंझुनू जिले की बहनें अपने शहीद भाइयों को आज भी जीवित मानकर उनकी प्रतिमाओं पर राखी बांधती हैं. ऐसा ही दृश्य गाडराटा गांव में देखने को मिला, जब 1992 में दुर्दांत आतंकवादी कामरान गाजी के एनकाउंटर में शौर्यपूर्वक शहीद हुए शहीद नेत्रभान सिंह की प्रतिमा पर उनकी बहन कमलेश कंवर ने राखी बांधी. राखी बांधते समय बहन की आंखों से आंसू छलक पड़े और वे प्रतिमा से लिपटकर भावुक हो उठीं.

बहन कमलेश कंवर ने कहा कि 'मेरा भाई देश के लिए शहीद हुआ, लेकिन रक्षाबंधन के दिन मुझे उसकी उपस्थिति और आशीर्वाद का अहसास होता है.' वे हर साल अपने ससुराल गणेश्वर से गाडराटा आकर भाई की प्रतिमा पर राखी बांधने का संकल्प निभाती हैं. शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद नेत्रभान सिंह को 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने वीरता के लिए अलंकृत किया था. उन्होंने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ मोर्चे पर अपने प्राण न्योछावर कर मातृभूमि की रक्षा की थी.

गाडराटा की यह परंपरा न केवल भाई-बहन के रिश्ते की अमरता का प्रतीक है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को भी शौर्य, बलिदान और देशभक्ति का संदेश देती है. पूर्व फौजी सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि झुंझुनू जिले का नाम शहीदों की वीर भूमि के नाम से प्रसिद्ध है. यहां पर सबसे ज्यादा सैनिक शहीद हुए हैं. हर गांव में शहीदों की प्रतिमाएं मिल जाएंगी. कोई भी त्योहार हो इन शहीदों को जीवित मानकर साथ में पर्व मनाया जाता है. रक्षाबंधन पर बहनें इन शहीदों की प्रतिमा पर राखी बांधती हैं.