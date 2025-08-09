Essay Contest 2025

क्या इस बार रक्षाबंधन पर नहीं है भद्रा दोष? जानिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि - RAKSHA BANDHAN 2025

रक्षाबंधन का मुहूर्त
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 9, 2025 at 10:09 AM IST

पटना : इस बार रक्षाबंधन का त्योहार आज मनाया जा रहा है. भाई-बहन के स्नेह, समर्पण और सुरक्षा के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन को लेकर इस बार लोगों में विशेष उत्साह है. इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र और सुखद भविष्य की कामना करती हैं, वहीं भाई बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं. राखी बंधवाने के बाद भाई बहन को उपहार देते हैं.

नहीं है भद्रा का कोई प्रभाव : धर्मशास्त्र के जानकार पंडित राजन उपाध्याय ने बताया कि इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का कोई प्रभाव नहीं रहेगा. जिससे सुबह से लेकर दोपहर तक का समय राखी बांधने के लिए अत्यंत शुभ होगा. शाम में भी राखी बंधवाई जा सकती है. उन्होंने कहा- "इस वर्ष रक्षाबंधन पर पूर्णिमा तिथि 9 अगस्त को सुबह 5:47 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:24 बजे तक रहेगी. इसी दौरान राखी बांधना श्रेष्ठ और पुण्यकारी माना जाएगा."

रक्षाबंधन 2025 (ETV Bharat)

राहुकाल से करें परहेज : पंडित उपाध्याय ने कहा कि भले ही पूर्णिमा तिथि का शुभ प्रभाव पूरे दिन रहेगा, लेकिन राहुकाल के समय किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है. उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के दिन सुबह 9:07 बजे से 10:47 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान राखी बांधने से परहेज करना चाहिए. यदि बहनें राखी बांधने की तैयारी कर रही हैं, तो राहुकाल से पहले या बाद का समय ही चुना जाना चाहिए.

अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा विशेष : पंडित राजन उपाध्याय ने कहा कि जो लोग पंचांग के अनुसार विशेष संयोग में राखी बांधना चाहते हैं, उनके लिए दोपहर 12:00 बजे से 12:53 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम है. यह समय ब्रह्मा मुहूर्त के समान फलदायी होता है और रक्षा सूत्र बांधने का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है.

कैसे करें पूजा और रक्षा सूत्र का बंधन? : पंडित राजन उपाध्याय ने रक्षाबंधन के पूजन विधि के बारे में बताते हुए कहा कि रक्षाबंधन का पर्व जमीन पर आसन लगाकर बहनें एक साफ थाली में रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी रखें. भाई को तिलक लगाएं, चावल लगाएं और फिर रक्षा सूत्र बांधें. इसके बाद आरती उतारकर मिठाई खिलाएं.

रक्षासूत्र बांधते समय यह मंत्रोच्चार करें : भाई की ओर से बहन को उपहार देना शुभ माना जाता है. उन्होंने कहा कि रक्षा सूत्र बांधते समय "ॐ यमाय नमः, ॐ चित्रगुप्ताय नमः" जैसे मंत्रों का उच्चारण करना विशेष लाभदायक होता है. उन्होंने बताया कि जमीन पर बैठकर राखी बंधवाने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है.

शिवयोग और सावन पूर्णिमा का संयोग : इस वर्ष रक्षाबंधन पर शनिवार का दिन और श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि का संयोग है. पंडित उपाध्याय के अनुसार इस बार शनिसचरी पूर्णिमा पर रहा है. उन्होंने कहा- "शनिवार को रक्षाबंधन पड़ना विशेष महत्व रखता है. यह दिन शनि देव को समर्पित होता है, जो न्याय के देवता हैं. ऐसे में जो भाई अपनी बहनों से सच्चे मन से रक्षा का संकल्प लेंगे, उन्हें जीवन में सदा शनि की कृपा प्राप्त होगी."

TAGGED:

RAKSHA BANDHAN MUHURATरक्षाबंधन का शुभ मुहूर्तरक्षाबंधन पर नहीं है भद्रा दोषRAKSHA BANDHAN 2025 MUHURATRAKSHA BANDHAN 2025

