भाई-बहन के प्यार भरे त्योहार रक्षाबंधन की धूम, बहन की राखी चमकाएगी भाई का भाग्य, जानें शुभ मुहूर्त और पूजन विधि - RAKSHA BANDHAN 2025

भाई-बहनों का प्यार भरा पवित्र त्योहार रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया जा रहा है. जानें राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और आज के दिन की खासियत.

रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त
रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 9, 2025

Updated : August 9, 2025 at 7:29 AM IST

चंडीगढ़: आज यानी शनिवार को देशभर में रक्षाबंधन बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. सुबह-सुबह से ही बहनें अपने भाईयों की कलाई पर प्यार भरा पवित्र धागा बांध रही हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को सावन पूर्णिमा के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है. आज बहनें अपने भाईयों की लंबी उम्र की भी कामना करेंगी. इस बार का ये प्यार भरा त्योहार और भी खास है, क्योंकि इस साल सालों बाद भद्रा का कोई साया नहीं है. ऐसे में रक्षाबंधन और भी ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति वाला माना जाता है.

राखी बांधने का शुभ मुहूर्त: 9 अगस्त यानी आज राखी बांधने का सही समय और शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है ये जानना भी खास है. वैदिक पंचांग के अनुसार, शुभ मुहूर्त शनिवार सुबह 5 बजकर 47 मिनट से शुरू होगा और दोपहर 1.24 पर समाप्त होगा. यानी राखी बांधने के लिए 7 घंटे 37 मिनट का समय रहने वाला है. लेकिन ध्यान रहे कि इस बीच राहु काल भी पड़ने वाला है. बता दें कि राहु काल सुबह 8.50 से 10.29 तक रहेगा. इस समय राखी नहीं बांधी जाएगी.

रक्षाबंधन शुभ योग और पूजन विधि: इस साल रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र, तथा बुध का कर्क राशि में उदय जैसे कई शुभ संयोग बन रहे हैं. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, ग्रह-नक्षत्रों की यह स्थिति भाई-बहन के संबंधों में सुख, समृद्धि और सफलता पाने वाला होगा. राखी बांधने से पहले बहनें भाई को सामने बिठाएं, उसके माथे पर रोली से तिलक करें और हाथ में अक्षत (चावल) रखें. इसके बाद भाई की कलाई में राखी बांधें, दीपक जलाकर आरती करें, और उसे मिठाई खिलाकर उसकी लंबी उम्र और सफलता की कामना करें.

सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व: भारत में रक्षाबंधन सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि पारिवारिक एकता और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है. इस दिन बहनें भाई की सलामती की दुआ करती हैं, वहीं भाई जीवनभर उसकी रक्षा का वचन देता है. यह पर्व परिवार को जोड़ने, संस्कारों को जीवित रखने और रिश्तों को निभाने की परंपरा को मजबूत करता है. रक्षाबंधन 2025 इस बार न सिर्फ मुहूर्त की दृष्टि से अत्यंत शुभ है, बल्कि यह दिन भाई-बहन के रिश्ते को नई ऊँचाई देने वाला भी साबित हो सकता है. समय रहते तैयारी करें और इस पावन पर्व को पूरे मनोयोग से मनाएं.

Last Updated : August 9, 2025

